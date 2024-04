F1 anuncia calendário de 2025; Austrália volta a abrir campeonato

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira o calendário da temporada de 2024, que assim como planejado para a atual temporada, terá 24 corridas.

A grande mudança fica com o local de abertura da temporada. Melbourne será a primeira etapa do campeonato, voltando a este posto. A última vez em que o GP da Austrália abriu um campeonato foi em 2019. No ano seguinte, o início da pandemia impediu o fim de semana no local na última hora.

Segundo a categoria, a Austrália dará início à temporada como parte de um cronograma reestruturado impulsionado pelo Ramadã.

Com o Ramadã estimado para ocorrer de 1º a 30 de março do próximo ano, isso descartou a F1 de começar a temporada com os eventos do Oriente Médio no Bahrein e na Arábia Saudita, que sediaram as primeiras rodadas recentemente.

Haverá então um intervalo de duas semanas antes do recomeço da temporada em Suzuka para o GP do Japão, no dia 6 de abril, que continuará a ter a data da primavera que mudou para este ano.

Bahrein (13 de abril) e Arábia Saudita (20 de abril) seguirão lado a lado antes de uma pequena diferença para o GP de Miami, em 4 de maio.

A temporada europeia da F1 começará em 18 de maio, em Ímola, iniciando uma jornada tripla que inclui Mônaco (25 de maio) e Espanha (1 de junho).

Após o GP do Canadá, em 15 de junho, teremos finais de semanas consecutivos na Áustria (29 de junho) e na Grã-Bretanha (6 de julho), antes de outra dupla na Bélgica (27 de julho) e na Hungria (3 de agosto) antes das férias de verão.

A F1 voltará à ação com o GP da Holanda no dia 31 de agosto, encerrando a temporada com calendário semelhante ao deste ano.

O GP de São Paulo está marcado para acontecer no dia 9 de novembro, em Interlagos. Abu Dhabi encerra a temporada de 2025 em 7 de dezembro.

Calendário 2025 :

Data País Local 14-16 de março Austrália Melbourne 21-23 de março China Xangai 4-6 de abril Japão Suzuka 11-13 de abril Bahrein Sakhir 18-20 de abril Arábia Saudita Jeddah 2-4 de maio EUA Miami 16-18 de maio Itália Ímola 23-25 de maio Mônaco Mônaco 30 de maio – 1 de junho Espanha Barcelona 13-15 de junho Canadá Montreal 27-29 de junho Áustria Spielberg 4-6 de julho Inglaterra Silverstone 25-27 de julho Bélgica Spa 1-3 de agosto Hungria Budapeste 29-31 de agosto Holanda Zandvoort 5-7 de setembro Itália Monza 19-21 de setembro Azerbaijão Baku 3-5 de outubro Singapura Singapura 17-19 de outubro EUA Austin 24-26 de outubro México Cidade do México 7-9 de novembro Brasil São Paulo 20-22 de novembro EUA Las Vegas 28-30 de novembro Catar Losail 5-7 de dezembro Abu Dhabi Yas Marina

