Após semanas de mistério, a Alfa Romeo finalmente lançou neste domingo (27) o C42, carro da equipe para a temporada de 2022 da Fórmula 1. A equipe apresentou a pintura final do modelo que será guiado por Valtteri Bottas e Guanyu Zhou após passar pelos testes de Barcelona com uma versão camuflada.

A Alfa Romeo vem com uma dupla nova para 2022. Após a aposentadoria de Kimi Raikkonen e a demissão de Antonio Giovinazzi, que corre atualmente na Fórmula E, a equipe recrutou o veterano Bottas e o único novato do grid deste ano: o chinês Zhou.

Bottas chega com a função de liderar a equipe, tendo um contrato de múltiplas temporadas, e já afirmou ter boas expectativas com o projeto da Alfa Romeo, torcendo para que possa conquistar pelo menos um pódio nessa primeira fase na nova casa.

Veja as imagens do C42, dos pilotos e seus capacetes para 2022:

Alfa Romeo C42 1 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 2 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 3 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 4 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 5 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 6 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 7 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 8 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 9 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 10 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 11 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 12 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 13 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 14 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 15 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 16 / 31 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 17 / 31 Foto de: Alfa Romeo Valtteri Bottas, Alfa Romeo 18 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Valtteri Bottas, Alfa Romeo 19 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Valtteri Bottas, Alfa Romeo 20 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Valtteri Bottas, Alfa Romeo 21 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Valtteri Bottas, Alfa Romeo 22 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Valtteri Bottas, Alfa Romeo 23 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Valtteri Bottas, Alfa Romeo 24 / 31 Foto de: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo 25 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Guanyu Zhou, Alfa Romeo 26 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Guanyu Zhou, Alfa Romeo 27 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Guanyu Zhou, Alfa Romeo 28 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Guanyu Zhou, Alfa Romeo 29 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Guanyu Zhou, Alfa Romeo 30 / 31 Foto de: Alfa Romeo Helmet of Guanyu Zhou, Alfa Romeo 31 / 31 Foto de: Alfa Romeo

Diferentemente dos anos anteriores, a pintura passa a ser predominantemente vermelha, homenageando não apenas a própria Alfa Romeo como também sua parceira na F1 a Sauber, que comemora seu 30º ano no esporte.

Mas a Alfa Romeo apresenta o novo carro neste domingo após uma pré-temporada em Barcelona que liga a luz de alerta no time de Hinwil. A Alfa foi a segunda equipe que menos adquiriu quilometragem ao longo dos três dias, não completando sequer a distância de três GPs da Espanha. Em comparação, a que mais andou, a Ferrari, se aproximou da marca de sete GPs.

A Alfa é uma das equipes que aguardava a chegada da nova era da F1 com o objetivo de dar um salto de performance, voltando a integrar o pelotão do meio após dois anos no fundo do grid. Apesar de manter a oitava posição no Mundial de Construtores em 2019 e 2020, o número de pontos conquistados despencou, de 57 para apenas oito.

No ano passado, forma 13 pontos ao longo do ano, mas caindo para nono no Mundial.

Falando no lançamento do C42 neste domingo, Bottas destacou que "há pontos a serem trabalhados" com o carro, mas que foi possível notar o potencial mesmo com a quilometragem limitada.

"Parece que ainda estamos no começo do descobrimento do carro. Para mim, foi uma quilometragem bem limitada, apenas com dois compostos e poucas mudanças de ajuste. Então há muito para descobrir".

"É por isso que o objetivo é dar o nosso melhor entre os testes para termos sessões melhores no Bahrein. Há trabalho a ser feito. Não sou contra isso. E também sinto que há potencial nesse pacote. Mal posso esperar para descobrir mais com a equipe".

