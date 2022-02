Carregar reprodutor de áudio

Enquanto o F1-75 é considerado um dos destaques dá pré-temporada em Barcelona desde o seu início, na quarta-feira, o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, insiste que sua equipe está por fora e não é a favorita na luta pelo título da Fórmula 1 em 2022, apesar do forte rendimento na última semana.

A equipe italiana teve uma vantagem significativa na primeira metade de 2021, se beneficiando da nova regra da F1 sobre uso do túnel de vento e CFD. Ao terminar em sexto no Mundial de 2020, a Ferrari teve muito mais tempo de uso desses dispositivos do que os principais rivais, Mercedes e Red Bull.

Mesmo após o reset de julho do ano passado, quando a Ferrari era quarta no Mundial, a equipe ainda tinha mais recursos de testes aerodinâmicos do que Mercedes e Red Bull até dezembro.

Com o terceiro lugar no Mundial de 2021, a Ferrari ainda tem mais tempo de túnel de vento e CFD do que as duas neste começo de ano, até a nova contagem em julho. Questionado pelo Motorsport.com sobre os benefícios obtidos com a nova regra de testes, Binotto tentou reduzir qualquer vantagem que a equipe possa ter obtido.

"Se você olhar para a quantidade, são algumas sessões ao longo do ano todo, talvez um décimo de segundo por volta se você for bom. E acho que essa é a quantidade, e depois depende de como você gerencia suas prioridades, o quão bom e o quão eficiente você é nas atividades".

"E se olharmos para Mercedes e Red Bull, o quão fortes eles eram no ano passado, sem dúvidas são equipes muito fortes. E acho que o regulamento está em jogo para ajudar os que são menos eficientes".

"No geral, acho que como Ferrari foi importante focar nossas prioridades no carro de 2022. Sempre dissemos que seria uma boa oportunidade. Agora estamos na pista, tentamos aprender com o carro. Como nos beneficiamos disso, acho que só saberemos nos próximos meses e não no próximo dia".

"Antes de vermos todo o potencial desses carros, acho que precisaremos de quatro ou cinco corridas, porque há muito para aprender, adaptar, resolver. Mesmo a primeira corrida no Bahrein será uma situação muito completamente diferente, por conta do calor e o tipo de pista".

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tenho certeza de que podemos encontrar um balanço diferente entre equipes em termos de competitividade. Então vamos aguardar. Honestamente, não acho que somos a equipe mais forte. Ainda estamos correndo por fora, não somos os favoritos".

Binotto admitiu, porém, que o teste de Barcelona foi bom para a Ferrari, mas reforçou que ainda há muito para aprender.

"Estamos ainda no começo. É ótimo ter consistência, porque estamos aprendendo sobre o novo carro. E quando você faz muitas voltas, coleta dados. No geral, em termos de ritmo, ainda é cedo para dizer. O que posso dizer é que estamos todos bem próximos, o que era um dos objetivo do novo regulamento. Acho que é impressionante ver que estamos tão próximos, já de cara".

"E se você olhar para os carros, eles são muito diferentes, algo que ninguém esperava. Há muitas diferenças de designs e formas. Mas, novamente, olhando para os tempos, certamente haverão diferenças, mas não tão grandes quanto as de projeto".

Binotto disse ainda que está orgulhoso do F1-75 e do modo como a equipe superou frustrações recentes.

"Acho que essa é uma grande equipe, muito unida. Os últimos anos foram cheios de momentos difíceis. Certamente 2020, mas 2021 também. E quando você se encontra em uma situação tão complicada, se manter unido, fazer o seu melhor nunca é fácil".

"E quando olho para o carro, acho ele lindo. Talvez não tão rápido agora, mas certamente lindo. Acho que isso me orgulha, porque me orgulho da equipe. Então é um prazer trabalhar com todos. Acho que esse é o modo em que trabalhamos, que é a nossa visão".

