Tudo parecia se encaminhar para uma vitória de Charles Leclerc na corrida sprint da Fórmula 1 em Ímola neste sábado. Mas a queda de desempenho de seus pneus no final tornaram o monegasco uma presa fácil para Max Verstappen na penúltima volta, permitindo uma vitória do seu principal rival em 2022 mas, mesmo assim, garantindo a primeira fila no domingo.

Nas entrevistas após a corrida sprint, Leclerc falou sobre o que aconteceu com seu carro, mas vendo o lado positivo de garantir a primeira fila.

"Sim, ainda é uma primeira fila para amanhã. Sofremos com os pneus no fim. Então precisamos analisar isso para amanhã. A corrida principal é amanhã, então precisamos garantir que estaremos prontos".

"Mas o ritmo era bom até aquele momento, e começamos a ver o pneu esfarelando no dianteiro esquerdo e perdemos no fim. Mas a vida é assim. Trabalharemos e voltaremos mais fortes amanhã".

O monegasco terminou falando sobre o apoio dos tifosi, que marcam presença em peso nas arquibancadas de Ímola: "É incrível. Sempre que estamos na Itália temos tanto apoio, e é incrível ver tantas pessoas nas arquibancadas".

Leclerc voltará à pista de Ímola no domingo para disputar a vitória do GP da Emilia Romagna, quarta etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

