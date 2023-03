Carregar reprodutor de áudio

Apesar da vitória no GP da Arábia Saudita, Pérez disse que corrida foi mais difícil do que ele esperava. O piloto da Red Bull elogiou a equipe pelo trabalho durante todo fim de semana, pois eles enfrentaram problemas e tiveram que trocar peças. O bom resultado deu esperanças ao piloto, que está mirando no título no campeonato de pilotos da Fórmula 1.

Pérez disse que chegou a pensar que o safety car, acionado após Stroll ter parado na pista, quase tirou a vitória dele. "Acabou sendo mais difícil do que o esperado. Aquele safety car quase nos tirou a vitória", disse.

"A equipe fez um trabalho fantástico. Quero dizer, o trabalho que eles fizeram e trabalharam tão duro durante o fim de semana. Nós tivemos muitos problemas mecânicos, e esses caras têm superado isso, então estou muito feliz por eles e é hora de comemorar", celebrou o piloto.

Depois das comemorações, Pérez disse que há trabalho a fazer, como melhorar as largadas. O piloto, que largou na pole, perdeu a primeira posição para Alonso logo na largada. "Acho que precisamos fazer algo para ter largadas melhores", apontou.

O bom resultado em Jeddah deu mais confiança para o piloto que espera brigar pelo título do campeonato de pilotos dessa temporada. "Continuaremos pressionando muito e o importante é que fomos o carro mais rápido hoje. Estou muito satisfeito com isso", finalizou o piloto. Pérez está em segundo lugar no campeonato de pilotos, apenas um ponto atrás de Verstappen.

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: