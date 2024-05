ANÁLISE: Red Bull deixou de ter o carro mais rápido da F1?

A temporada de 2024 da Fórmula 1 está começando a se transformar em uma corrida tripla entre Red Bull, McLaren e Ferrari, já que as atualizações dos carros parecem ter reduzido a diferença entre as equipes para um ou dois décimos, na melhor das hipóteses.

Não há dúvidas de que Max Verstappen e a Red Bull ainda estão em uma ótima posição para vencer os dois campeonatos, mas, com mais de dois terços do campeonato ainda por vir, os recentes avanços da Ferrari e especialmente da McLaren injetaram uma lufada de ar fresco à ordem competitiva.

Mas enquanto Lando Norris foi beneficiado pelo safety car em Miami, ele e Oscar Piastri estavam a caminho de colocar a McLaren na primeira fila em Ímola. Verstappen usou o vácuo de Nico Hulkenberg para evitar isso.

Com a dificuldade de ultrapassar em Ímola, talvez os papéis do caçador e da caça tivessem sido invertidos, e o ritmo tardio de Norris na corrida mostrou que a Red Bull está agora realmente sob pressão.

Mas isso significa que a Red Bull foi totalmente alcançada? Suas dificuldades nos treinos livres em Ímola foram bem documentadas, e a crescente tardia de Norris se deveu tanto à sua excelente direção e gerenciamento inteligente dos pneus quanto à queda de performance dos pneus duros de Verstappen.

“Acho que nas primeiras 40 voltas estivemos em uma janela muito boa e ele teria feito a diferença”, pensou o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner.

“Depois que ele saiu [da janela], a diferença caiu para seis segundos, mas ele conseguiu segurá-la. Mas Lando, seja qual for a janela em que eles conseguiram colocar os pneus, de repente o carro deles ganhou vida e mostrou o quão sensíveis esses pneus são para o condições diferentes."

“A recuperação de sexta para sábado foi muito forte e o que conseguimos alcançar com o pneu médio foi muito forte. Acho que precisamos ver por que estávamos fracos na segunda metade da corrida, porque foi apenas na segunda metade do stint com o pneu duro em comparação com Lando [que decaímos]".

Os alertas que acompanham os resultados em Miami e Ímola sugerem que seria sensato esperar - além de Mônaco - Montreal e especialmente pelo conhecido campo de provas da F1 em Barcelona - para tirar conclusões adequadas sobre se a McLaren realmente alcançou e / ou ultrapassou a Red Bull em velocidade pura.

Mas a F1 não é mais apenas uma briga sobre quem tem o carro mais rápido

Mas o que está claro é que, com Charles Leclerc, da Ferrari, também apenas sete segundos atrás, as margens agora são tão pequenas que Verstappen e Red Bull não devem ter mais vitórias tão elásticas ou forçarem a saída de problemas em outros lugares, em virtude de terem um carro superior.

O desempenho do piloto, a configuração do carro, a estratégia, o trabalho de simulação, as largadas de corrida, os pitstops e o gerenciamento de pneus estão agora entrando em jogo como diferenciais potencialmente maiores do que apenas a velocidade inata dos próprios carros.

“A execução do fim de semana é sempre um fator chave, mas quando as margens estão tão próximas, claramente as operações, a maneira como você dirige os pneus e a forma como você executa a corrida podem se tornar o fator determinante”, explicou a chefe da equipe McLaren, Andrea Stella.

“Entre uma McLaren e uma Red Bull, não havia muito o que escolher e houve outros fatores que fizeram a diferença. Estar no ar sujo parecia ser um grande fator, então ter a pole position, estar à frente na primeira curva, permitiu que você administrasse os pneus de uma certa maneira e seu próprio ritmo".

Vasseur acredita que a batalha entre as três principais equipes de 2024 será travada “em todos os lugares” a partir de agora.

“São boas notícias para mim, boas notícias para a F1, boas notícias para o campeonato”, disse ele. “Você tem três equipes em sete segundos após setenta voltas. É menos de um décimo por volta. A competição estará em toda parte. A afinação do carro será crucial, o desempenho do piloto será crucial".

Isso não quer dizer que as equipes ainda não estejam dispostas a acelerar as atualizações, mas parece que estão obtendo retornos decrescentes à medida que os regulamentos entram em seu terceiro ano. No topo da tabela de classificação, o caminho de desenvolvimento está se tornando uma “assintota”, como Vasseur sempre gosta de descrever. Uma curva que nunca chegará totalmente a zero, mas lentamente começa a se achatar com o tempo.

“Estamos agora perseguindo os últimos centésimos”, disse Vasseur. “Não é mais uma atualização de cinco décimos. Isso significa que você também precisa ter certeza de que o que está trazendo está funcionando. Será o fator-chave para os próximos eventos".

Este é exatamente o cenário sobre o qual a Red Bull alertou quando desfrutava de seu domínio sem precedentes em 2023, vencendo todas as corridas, exceto uma, pois parecia que a equipe baseada em Milton Keynes permaneceria incontestada até 2025.

Ainda no início deste ano, parecia que a Red Bull tinha feito o suficiente para manter os rivais à distância com o seu RB20 ousadamente diferente.

Mas embora as palavras de cautela de Horner tenham sido recebidas com vários graus de descrença, esse cenário pode realmente acontecer mais cedo do que a maioria dos observadores esperava.

“Você não pode considerar nada garantido e nós certamente não o fazemos”, ressaltou. “Vencemos cinco das sete corridas, duas das duas corridas de velocidade e sete das sete poles, mas as margens são boas, muito boas, e no terceiro ano dessas regras sempre haverá convergência".

"Estamos vendo exatamente isso. A aparência dos carros está convergindo, o desempenho está convergindo e você pode ver mais corridas como Ímola com margens finas".

Portanto, embora a Red Bull ainda pareça a favorita, liderando com 56 pontos para a Ferrari e a McLaren por 114, a pressão crescente que sofre tornou-se uma fonte de motivação e de conversas sobre brigas na Ferrari e na McLaren.

“Não é muito comum que você tenha seis ou potencialmente oito carros que poderiam vencer uma corrida”, concluiu Vasseur. “Isso significa que quando você não está em boa forma, você pode passar do P1 para o P8 e pontuar quase zero".

“Isso significa que o campeonato pode mudar depois de um ou dois finais de semana. Imagine que você sofre uma queda, uma desistência, é uma virada de jogo em termos de campeonato. “Se uma equipe está fazendo 1-2 e a outra tem um abandono, então a McLaren pode voltar ou podemos atacar a Red Bull”.

