Recentemente o CEO da McLaren, Zak Brown revelou suas intenções de oferecer ao brasileiro Gabriel Bortoleto um teste com um carro da equipe na Indy, em uma declaração ao podcast oficial da Fórmula 1, Beyond the Grid.

Em Ímola, no fim de semana em que o piloto brasileiro conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 2, o comandante da equipe britânica deu mais detalhes sobre o que poderá vir ao atual campeão da F3 no futuro.

“Você tem alguns dias de avaliação de pilotos com testes para novatos”, disse Brown com exclusividade ao Motorsport.com. “Estou muito feliz com o progresso que ele está tendo na Fórmula 2. Como temos uma equipe de IndyCar e todas as nossas equipes trabalham juntas, queremos dar-lhe uma chance na Indy depois da temporada para ver o que acontece, saber o que o futuro pode nos reservar.”

“Acho que deixar um piloto de fora de competição não faz bem a ninguém. Parece que a tendência atual é que os pilotos de F2 tendem a ir para a Super Fórmula (do Japão), mas temos uma equipe na Indy, que é extremamente competitiva, em uma categoria também muito competitiva. Então, acho que esse seria um papel em potencial para ele no curto ou longo prazo, nunca se sabe. Depende apenas saber como as coisas acontecem.”

Mas, para Brown, uma passagem pela Indy não significaria o fim do sonho de Bortoleto na F1.

“Já vimos muitos pilotos passarem da IndyCar para a Fórmula 1, como (Alessandro) Zanardi, (Juan Pablo) Montoya, (Jacques) Villeneuve... É uma grande categoria e é, por si só, automobilismo de alto nível, mas também pode servir como um lugar para ele ir”, completou.

