F1: McLaren revela pintura em homenagem a Senna para GP de Mônaco

A McLaren revelou uma impressionante pintura inspirada em Ayrton Senna para o GP de Mônaco de Fórmula 1.

A equipe sediada em Woking trabalhou com o parceiro patrocinador OKX na aquisição completa do esquema de cores do MCL38 – substituindo o laranja papaia pelas cores amarelo, verde e azul do icônico capacete do brasileiro.

O carro também traz citações icônicas de Senna dentro do cockpit, além de letras com o nome do tricampeão mundial nas asas dianteiras e traseiras.

Embora a corrida de F1 do fim de semana passado em Ímola tenha marcado um momento de reflexão sobre o 30º aniversário da morte de Senna, a McLaren queria usar sua pintura especial em Mônaco para que pudesse fazer parte de uma celebração.

Senna conquistou seis vitórias no total em Mônaco, incluindo cinco consecutivas para a McLaren entre 1989 e 1993.

Falando sobre as cores de Senna, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse: “A equipe tem orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado de corrida de Ayrton Senna através desta pintura da McLaren.

“Senna continua reverenciado e respeitado como o maior ícone da Fórmula 1 e o piloto mais condecorado da McLaren.

“Seu impacto na McLaren é enorme, não apenas por seu histórico de corridas, mas também por sua presença na equipe e agora por seu legado, por isso é uma honra correr por ele em seu circuito de maior sucesso nas cores verde, amarelo e azul.”

A ideia da pintura de Senna vem sendo trabalhada há 12 meses e conta com a total aprovação da família Senna – que esteve envolvida em todas as etapas do processo.

Bianca Senna, que trabalha para a Senna Global, disse: “É uma honra reconhecer Ayrton através dessas pinturas em colaboração com a McLaren Racing e a McLaren Automotive.

“É uma forma fantástica de celebrar a sua vida e legado através das suas cores icónicas em ambos os carros. A McLaren significou muito para ele e juntos alcançaram muito sucesso, muitos dos quais ele ainda é lembrado por muitos hoje. Será especial vê-lo correr pelas ruas de Mônaco, circuito que lhe deu tantas alegrias e muitos triunfos”.

Senna continua sendo o piloto de maior sucesso da McLaren, tendo conquistado 35 de suas 41 vitórias pela equipe. Ele garantiu três títulos de campeonato de pilotos, além de contribuir para quatro títulos de construtores, em sua época

Além da aquisição da pintura da F1, a McLaren revelou uma versão especial e única do carro de estrada McLaren Senna – chamada Senna Sempre.

Possui cores semelhantes às do carro de F1 de Mônaco, bem como um retrato matricial de Senna.

