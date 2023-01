Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin tem ambições de disputar o mundial de Fórmula 1 contra equipes de ponta nos próximos anos, o que significaria ter que superar Red Bull e Mercedes, a responsável por fornecer os motores ao time de Lawrence Stroll.

Tradicionalmente, as equipes do topo preferem estar no comando de seu próprio destino, tendo controle sobre o desenvolvimento da unidade de potência e a capacidade de os engenheiros trabalharem em estreita colaboração com o departamento de chassis.

Stroll deu a entender no passado que a Aston poderia um dia ter seu próprio motor, mas não há planos de criar um para os regulamentos de 2026. Dan Fallows, diretor técnico da equipe, diz que usar motor Mercedes não vai diminuir as ambições da equipe de forma alguma.

"Acho que não", disse ele quando perguntado se um motor de cliente era uma barreira para o progresso. “E certamente não sinto que ter o motor Mercedes em nosso carro tenha sido negativo para nós. Acho que provou sua confiabilidade, seu desempenho está onde precisa estar. Realmente não acredito que na F1 moderna isso seja um problema."

Atualmente, a Aston Martin leva a traseira completa da Mercedes, incluindo a caixa de câmbio e os componentes da suspensão que podem ser compartilhados pelas equipes de acordo com os regulamentos de peças listadas.

Fallows reconheceu que a equipe pode optar por construir mais internamente no futuro.

“Temos a mente bastante aberta sobre esse tipo de coisa. Como eu disse, acho que o que esta equipe ganhou com seu relacionamento com o MGP foi imenso.

"E à medida que nos movemos para o futuro e fazemos as coisas do nosso jeito ou assumimos nossos próprios projetos, estamos muito conscientes de que temos que ser capazes de fazê-los pelo menos tão bem quanto, se não melhor do que eles. Essa é uma capacidade que teríamos de construir antes mesmo de pensarmos em tomar essas decisões."

Questionado se isso poderia incluir a equipe desenvolvendo a capacidade de construir sua própria caixa de câmbio nos próximos anos, Fallows disse: "Não sei. Honestamente, o que vemos no futuro está totalmente em aberto, realmente.

“Lawrence é muito aberto sobre suas ambições para esta equipe e acho que sempre temos que avaliar qual é a próxima coisa que nos ajudará a nos tornarmos mais competitivos. No momento, não vejo nada do que recebemos do MGP nos impedindo de alguma forma."

