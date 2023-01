Carregar reprodutor de áudio

Não deu Brasil...De acordo com os fãs da Fórmula 1, a melhor corrida da temporada de 2022 não foi o GP de São Paulo, mas sim, a corrida em Silverstone, na Grã-Bretanha.

Em uma votação aberta ao público nas redes sociais, os admiradores da maior categoria do automobilismo mundial poderiam votar na melhor corrida do ano passado e o resultado do top cinco foi revelado na tarde desta quarta-feira. Com 34% dos votos, o GP da Grã-Bretanha ficou com a 'coroa'.

A campeã teve como destaque a primeira vitória de Carlos Sainz na Fórmula 1 e a possibilidade do espanhol 'devolver' a disputa acirrada que teve com o bicampeão mundial Max Verstappen no Canadá, gerando muitos momentos tensos entre os dois que agradaram os espectadores.

O Brasil aparece logo em sequência com 21% sendo seguido por Bahrein (8%), Bélgica (5%) e Hungria (4%) fechando os cinco primeiros.

Nas redes sociais, os fãs brasileiros - e alguns 'gringos' - ficaram indignados que a corrida em terras brasileiras não levou o 'título', destacando que além do entretenimento dentro das pistas, São Paulo também entregou assunto para além das quatro rodas durante o fim de semana.

