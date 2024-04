Após a classificação para o GP da China de Fórmula 1, a Aston Martin entrou com um protesto em relação ao resultado do quali em Xangai, com o correspondente documento da Federação Internacional do Automobilismo mencionando o artigo 39.6 dos regulamentos desportivos como o citado pela equipe.

Na sessão qualificatória deste sábado, a Aston Martin conseguiu um bom resultado através de Fernando Alonso, com o espanhol se classificando em terceiro no grid para a corrida deste domingo na China, que volta ao calendário da categoria máxima do automobilismo pela primeira vez desde 2019. Outro piloto do time britânico de Silverstone na elite global do esporte a motor, o canadense Lance Stroll se classificou somente em 11º, tendo sido eliminado no Q2 do classificatório de Xangai.

De acordo com o documento da FIA que comunica o protesto da Aston Martin em relação ao resultado da tomada de tempos para a prova principal da China, um representante da escuderia verde tem de se apresentar aos comissários às 18h do horário local, o que equivale às 7h desta manhã em Brasília.

O artigo em questão diz o seguinte: "Qualquer piloto cujo carro pare na pista durante a sessão de qualificação ou na qualificação sprint não será autorizado a participar mais dessa sessão". Portanto, a Aston tem foco em Carlos Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O piloto espanhol da Ferrari rodou na entrada da reta de Xangai no meio do Q2 e bateu, ficando parado na reta principal chinesa por um tempo antes de conseguir recolocar seu carro no traçado e voltar para os boxes para trocar o bico e, assim, retomar sua participação no quali. Ele se classificou em sétimo.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O objetivo da Aston com o protesto é fazer com que as voltas de Sainz no Q2 e no Q3 sejam deletadas, de modo que Stroll subiria para o 10º lugar no grid para o GP da China deste domingo, 4h, com transmissão da Band e cobertura completa do Motorsport.com. A Ferrari foi convocada pelos comissários da FIA:

Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.