Lewis Hamilton culpou uma rajada de vento pelo erro cometido na curva 14 durante a classificação para o GP da China de Fórmula 1, que o levou à eliminação ainda no Q1 em seu Mercedes que ele classifica como "fio da navalha".

Poucas horas depois de Hamilton ter conseguido seu melhor resultado da temporada, ao terminar em segundo na sprint de Xangai, Hamilton foi novamente "ao inferno" ao não conseguir sair da primeira sessão de qualificação.

Depois de frear muito forte na Curva 14 graças ao vento, Hamilton perdeu um tempo crucial que o comprometeu, terminando em 18º no grid da prova do domingo. Refletindo sobre o que aconteceu, ele disse que o erro foi culpa dele, e não de que havia algo errado com o carro.

“Não culpo nada da equipe”, disse ele. “Acho que não foram minhas melhores voltas de qualificação.”

Mas embora a montanha-russa de emoções desde a boa manhã até os baixos da tarde não tenha sido fácil de compreender, Hamilton disse que não havia nada com que se preocupar.

“Merdas acontecem, você sabe”, disse ele. “Às vezes você acerta, às vezes não. Este carro está no fio da navalha, como sabemos, então pode facilmente fazer o que fizemos. Mas vou me divertir um pouco a partir daí.”

Refletindo sobre o progresso do seu W15 neste fim de semana, Hamilton disse que a equipe decidiu fazer algo ousado quando o parque fechado foi suspenso após a sprint – embora parecesse não ter valido a pena.

“Fizemos grandes mudanças antes da qualificação”, disse ele. “Queríamos apenas experimentar. Então George [Russell] decidiu seguir um caminho, muito diferente do que tínhamos, porque trabalhamos praticamente com o mesmo antes.

“Então fui nessa outra direção só para ver se conseguíamos encontrar alguma coisa. Não parecia terrível. Eu simplesmente não consegui parar o carro na curva 14.”

Já Russell minimizou as diferenças entre os carros, embora tenha dito que o passo adiante desde a sprint foi bastante dramático.

“Somos muito parecidos em configurações e ambos seguimos na mesma direção”, explicou ele. “Havia uma pequena diferença, mas direcionalmente muito semelhante entre nós dois.

“Nós dois fizemos grandes mudanças na corrida de velocidade. E isto é: se otimizarmos tudo neste fim de semana, talvez teríamos terminado em P3, P4, P5, na qualificação. Mas ainda não estaríamos satisfeitos com isso.

“Queremos lutar por vitórias e campeonatos, espero que o mínimo no próximo ano, e às vezes é preciso sacrificar no curto prazo para obter ganhos maiores no futuro.

“Ainda estamos tentando encontrar o caminho de desenvolvimento que precisamos seguir para dar grandes passos. E é exatamente onde estamos no momento.”

Russell passou para o Q3 e terminou em 8º no grid, depois de lamentar a necessidade de usar um jogo extra de pneus no Q2 como resultado da queda de Carlos Sainz.

“Foi uma pena o Q2 porque minha primeira volta foi forte o suficiente para o P3 até a última curva, quando Carlos trouxe o vermelho.

“Então você precisa usar outro conjunto de pneus, e então [você tem] apenas um conjunto no Q3. No final das contas, é aqui que estamos neste momento como equipe.

“Se você acertar, estará na frente desse grupo. Se você estiver atrás, estará atrás desse grupo. E foi isso que descobrimos nas últimas corridas.”

