No meio do Q2 da classificação para o GP da China de Fórmula 1, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, rodou na entrada da reta de Xangai, perdeu o controle de seu SF-24 e bateu contra a barreira, causando bandeira vermelha e consequente interrupção do quali. Assista abaixo o vídeo do incidente:

Como se vê, a colisão de Sainz não foi forte e causou danos majoritariamente ao bico, que foi trocado. Assim, Carlos prosseguiu na disputa da sessão qualificatória e inclusive avançou ao Q3 no autódromo da China.

Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

