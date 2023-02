Carregar reprodutor de áudio

Menos de duas horas após a McLaren apresentar o MCL60, chegou a vez da Aston Martin mostrar ao público o seu carro para a temporada 2023 da Fórmula 1, sendo a sétima do grid.

O time de Silverstone terá como desafio apagar um 2022 ruim, apesar de no segundo semestre terem melhorado. Segundo fontes, a equipe fez uma ‘revolução’ completa com seu carro para 2023 e, segundo a própria equipe, é 90% novo, adicionando "inovações inteligentes" após encontrar brechas nos regulamento.

A unidade de potência continuará sendo da Mercedes, como os da equipe oficial da marca alemã, Williams e McLaren.

O nome AMR23 faz referência à sigla Aston Martin Racing (AMR) e ao ano, 23 para 2023. Com este carro, a equipe britânica espera dar um passo à frente depois de terminar em sétimo lugar no campeonato de construtores no ano passado, empatada em pontos, mas atrás da Alfa Romeo.

A equipe já tinha conseguido essa sétima posição no primeiro ano como Aston Martin, em 2021, quando, no entanto, conseguiram mais 22 pontos (77 contra 55) do que em 2022. O plano original era ganhar um Mundial em cinco anos, e para encurtar os prazos vem fazendo contratações importantes em todos os seus departamentos.

Como exemplo, o AMR23 é o primeiro a nascer das ideias de Dan Fallows, ex-chefe de aerodinâmica da Red Bull, e, claro, após a aposentadoria de Sebastian Vettel, eles se voltaram para outro campeão, Fernando Alonso, para liderar a equipe ao lado de Lance Stroll.

Apesar da extensa natureza das mudanças no carro, Fallows deixou claro que a equipe manteve muitos dos aspectos positivos do carro do ano passado.

“Entramos neste ano tentando ser ousados e agressivos, para tentar aprender as lições do ano passado”, disse ele.

“Fizemos bastante progresso através do AMR22. Queríamos ter certeza de que esta é uma evolução sensata disso, mas também nos dá uma plataforma muito boa para desenvolver.

“Mas, ao mesmo tempo, queríamos garantir que fosse agressivo: dar um grande desafio a toda a equipe de engenharia para garantir que eles realmente se esforçassem. E acho que você pode ver isso no design do carro”.

O AMR23 é o 21º carro de Alonso, que disputará sua 20ª temporada em 2023.

Aston Martin AMR23 1 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR23 2 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR23 3 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR23 4 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR23 5 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin 23 6 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin 23 7 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR23 8 / 8 Foto de: Aston Martin Racing

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: