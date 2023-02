Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, a Aston Martin revelou o AMR23, seu carro para a temporada 2023 da Fórmula 1. No evento, um dos destaques foi a presença de Fernando Alonso, novo piloto da equipe britânica.

Bicampeão da F1, o espanhol substituiu o recém-aposentado Sebastian Vettel, alemão vencedor de quatro temporadas da categoria que pendurou as luvas no fim de 2022, após dois campeonatos ao lado do canadense Lance Stroll, que segue no time de Silverstone.

Mas como será o capacete de Alonso na Aston? É isso que foi divulgado pelo Twitter do 'Museu e Circuito Fernando Alonso', que faz a divulgação do acervo relativo ao espanhol e também da pista do bicampeão.

Poderosa patrocinadora da Aston Martin

A petrolífera Aramco também foi um dos destaques do evento desta segunda, com menção por parte do chefe do time, Mike Krack. A empresa é a segunda mais valiosa do mundo, atrás apenas da Apple, gigante da tecnologia que às vezes é ultrapassada pela companhia da Arábia Saudita.

Aramco Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Apesar de críticas por desrespeito aos direitos humanos no país, o fato é que o investimento feito tem atraído grandes eventos esportivos para a nação. Além do GP da Arábia Saudita de F1, da etapa da Fórmula E e do Rally Dakar, destaca-se a Supercopa de Futebol da Espanha.

*Colaborou Kevin Hermann

