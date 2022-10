Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin está se aproximando de um acordo com a Federação Internacional de Automobilismo para finalizar o Acordo de Violação Aceita sobre os procedimentos incorretos referentes ao teto orçamentário de 2021 da Fórmula 1.

A equipe britânica foi listada pela FIA ao lado da Red Bull e da Williams como as que haviam falhado em cumprir o regulamento financeiro do ano passado. Mas, enquanto o time austríaco foi pego excedendo o teto orçamentário e realizando erros de procedimento, as outras duas foram culpadas apenas do segundo caso.

O da Williams foi referente à submissão do relatório financeiro fora do prazo determinado, sendo multada em 25 mil dólares ainda em junho.

Já a Aston Martin está negociando com a FIA há algum tempo, e o resultado deve sair ainda nesta semana. O AVA significa que a equipe admite o erro e aceita formalmente qualquer penalização aplicada pela Federação.

"Estamos em discussão com a FIA", disse Mike Krack ao Motorsport.com. "Acho que será algo que vamos concluir nos próximos dias. Tivemos algumas discussões ao longo do fim de semana com eles, e estamos confiantes de que isso será resolvido logo".

Mas Krack rejeitou sugestões de que haviam frustrações na equipe sobre danos à imagem associadas aos problemas.

"Acho que é complexo, é um conjunto complexo de regulamento. E não é frustrante, só mostra que precisamos fazer um trabalho melhor no futuro, para não termos mais problemas do tipo. Mas, no fim do dia, acho que o mais importante é que estávamos abaixo do teto. O resto são procedimentos".

A violação da Aston parece estar associada com uma questão de impostos específica ao Reino Unido, e que foi interpretada de modos divergentes entre a equipe e a FIA. Mas Krack preferiu não entrar em específicos.

"Prefiro ter um acordo assinado antes disso. Haverá ainda um comunicado à imprensa. Acho que da FIA com nosso ok. Então vocês terão mais detalhes nos próximos dias".

