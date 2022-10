Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 esteve pela segunda vez nos Estados Unidos em 2022, desta vez para a 19ª etapa do campeonato. Se no campeonato de pilotos a fatura já está liquidada desde o GP do Japão, nos construtores a novidade foi a consolidação do título da Red Bull, o primeiro após a era Sebastian Vettel.

Mas, outras brigas começam a ganhar forma. A do vice de construtores ganha fôlego, com os dois pilotos da Mercedes terminando bem, com direito ao ponto de volta mais rápida a George Russell, e o abandono de Sainz. Com isso, a diferença entre Ferrari e a equipe da montadora de origem alemã é de 53 pontos, restando três etapas, sendo uma delas, com corrida sprint, em Interlagos.

Confira as tabelas

Pilotos

Construtores

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 656 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 37 - - - - - 2 Ferrari 469 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15 15 - - - - - 3 Mercedes 416 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 29 - - - - - 4 Alpine 144 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - 18 1 - - - - - 5 McLaren 138 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 22 1 8 - - - - - 6 Alfa Romeo 52 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 51 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - 12 8 6 - - - - - 8 Haas F1 Team 38 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - 4 - - - - - 9 AlphaTauri 36 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 1 - 2 - - - - - 10 Williams 8 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - - - - -

