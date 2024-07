A Red Bull apresentou as atualizações no carro de Max Verstappen para o GP da Hungria, mas que não irão totalmente para Sergio Pérez. As modificações estavam planejadas apenas para o GP da Holanda, depois da pausa de verão da Fórmula 1.

O que mudou: asa dianteira completamente nova; ajustes no assoalho; novos sidepods e capô que podem variar de acordo com a corrida; e carenagens associadas em linha com o halo. O holandês já tinha falado no media day que este é o maior pacote que a Red Bull introduziu até agora em 2024.

No primeiro momento, acreditou-se que todas iriam apenas para Verstappen, deixando Pérez desatualizado em um momento crucial para o mexicano, na luta por um melhor desempenho. Porém, Christian Horner esclareceu que, embora Verstappen tenha todas as atualizações em seu RB20 #1, o carro de Pérez também tem algumas delas.

"Foi uma sexta-feira positiva. Eu diria que provavelmente foi a melhor sexta-feira da Pérez desde a China, possivelmente. Portanto, algumas das melhorias estão funcionando bem", comentou, em diálogo com a Sky Sports F1. Horner continuou e detalhou a diferença entre os dois carros em termos das atualizações que cada um tem a bordo.

"Há uma pequena diferença entre os carros. Ambos têm melhorias. A única coisa que falta ao Checo é a tampa do motor e o elemento sidepod, mas o piso, o spoiler, o resto é igual entre os dois. Então temos ótimos dados", esclareceu.

Embora a Red Bull não tenha liderado nenhuma das duas sessões de treinos livres realizadas na sexta-feira na Hungria, Horner disse: “Acho que estamos vendo uma correlação entre nossas ferramentas e a pista, o que é ótimo ver que o pessoal da aerodinâmica parece razoavelmente feliz com os números que estão vendo”.

“É claro que agora se trata de ajustar isso e tirar o máximo proveito disso para amanhã, por isso é uma sexta-feira encorajadora, mas há tantas diferenças entre os modos de potência e os níveis de combustível, e até mesmo a gestão a longo prazo de quem estão gerenciando e como estão gerenciando seus pneus”, declarou Horner.