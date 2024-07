F1: Marko e Horner não concordam sobre substituto de Pérez

Christian Horner e Helmut Marko discordam sobre um possível substituto para Sergio Pérez para a Red Bull na Fórmula 1. Ambos substituiriam o mexicano por outro piloto da casa se ele fosse demitido, segundo o portal The Race.

Marko também confirmou os rumores de que há cláusulas de desempenho no contrato de Pérez. De acordo com relatos da imprensa, uma das cláusula é que Pérez deve estar a menos de 100 pontos de Verstappen; a outra é que ele deve estar a menos de cinco posições do holandês na corrida por pontos.

O portal entende que, se Pérez for demitido, não há acordo entre Christian Horner e Helmut Marko, sobre quem deve substituir o mexicano. De acordo com o relatório, Marko promoveria Tsunoda e Horner, Lawson. Como se sabe, Lawson testou o RB20 de 2024 em Silverstone como parte de um dia de filmagem do filme F1 .

Outro portal, o PlanetF1, informou recentemente que Lawson ficou a dois décimos do tempo de volta esperado, calculado a partir da volta de Verstappen, enquanto o The Race informa agora que Lawson ficou dentro da faixa de tempo de volta esperada, com a expectativa de ficar a apenas alguns décimos de Verstappen, algo que Perez não conseguiu fazer recentemente.

Portanto, se Lawson se sentar ao lado de Verstappen em Zandvoort, após as férias de verão, seria um sinal, de acordo com o The Race, de que a palavra de Horner é agora o fator decisivo na corrida - enquanto anteriormente era privilégio de Marko.

Lawson substituiu o lesionado Ricciardo em cinco corridas no ano passado e, nessas corridas, teve um desempenho impressionante, marcando dois pontos, mas esteve sempre perto de Tsunoda e o superou, apesar de sua experiência limitada.

