Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na região de Budapeste para o GP da Hungria, 13ª de 24 etapas da categoria máxima do automobilismo neste ano. O palco é tradicional: o travado circuito de Hungaroring.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas para o sábado de classificação, segundo dia de atividades de pista em Mogyoród. O Motorsport.com checou no weather.com na noite desta sexta-feira e te informa os detalhes em meio à cobertura completa da elite global do esporte a motor.

O treino livre 3 é às 7h30 de Brasília, 12h30 locais. O 'quali' é às 11h do Brasil, 16h da Mogyoród. Entre o início do TL3 e o fim da classificação, a probabilidade de chuva prevista era de 0% -- a situação, porém, mudou rapidamente na manhã deste sábado e a chuva caiu na classificação. Temperaturas máximas de 30ºC previstas. Ventos sudeste na casa dos 13km/h. Transmissões do BandSports e da Band na hora do quali.

Confira a programação do GP da Hungria de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 04h50 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h25 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

EXCLUSIVA com KUBICA: o ACIDENTE quase FATAL no rally, vida na F1, Alonso, Max, RICO PENTEADO e mais

Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!