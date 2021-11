F1: Band bate Globo e lidera audiência com GP de São Paulo

A Band, em seu primeiro ano como detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1, já fez história. A emissora paulista bateu a Globo e assumiu a primeira colocação na audiência de São Paulo com o GP no Brasil.

A prova teve a vitória de Lewis Hamilton em mais uma disputa emocionante contra Max Verstappen, que se manteve na liderança do campeonato de pilotos, mas viu a Mercedes ultrapassar a Red Bull nos construtores com os resultados de Valtteri Bottas, que venceu a corrida sprint e chegou em terceiro no domingo.

Desde o começo do ano, o canal consegue bons resultados e disputa a vice-liderança na capital paulista, com vitórias recorrentes.

A próxima transmissão será a do GP do Catar, marcado para o próximo fim de semana, com a corrida em 21 de novembro e o início dos trabalhos no dia 19, com o primeiro treino livre.

F1 AO VIVO: Hamilton bate Verstappen após largar em 10º e Mercedes exibe força contra Red Bull em SP | PÓDIO

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

