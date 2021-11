Lewis Hamilton pode ser britânico, mas teve um dia de brasileiro em Interlagos. Correndo com as cores de Ayrton Senna no capacete, o heptacampeão teve uma performance brilhante para vencer o GP de São Paulo de Fórmula 1 após largar da décima posição. E para celebrar a vitória, a Mercedes selecionou ainda um brasileiro para representar a equipe no pódio: Leonardo Donisete da Silva.

Leonardo é engenheiro de estratégia sênior na Mercedes, tendo chegado à equipe alemã no começo de 2017 como engenheiro de estratégia, ganhando a promoção mais cedo neste ano.

Hamilton pegou uma bandeira brasileira após cruzar a linha de chegada, emulando as vitórias de Ayrton Senna nos anos 1980 e 1990, e levou as cores do Brasil consigo ao pódio, ouvindo os hinos enrolado na bandeira.

Mas na hora da entrega do troféu de equipe vencedora a Leonardo, Hamilton fez questão de enrolar a bandeira ao redor do brasileiro, que ficou emocionado e comemorou com a Mercedes e o público presente, que invadiu a pista para acompanhar a cerimônia do pódio.

As imagens da celebração do pódio viralizaram nas redes sociais:

Leonardo já havia chamado a atenção mais cedo neste ano quando foi fundamental na definição da estratégia que deu a vitória do GP da Espanha em Barcelona para Hamilton. Na ocasião, a equipe arriscou trazer o heptacampeão novamente aos boxes para uma nova troca de pneus, permitindo que ele alcançasse Verstappen e o ultrapassasse com facilidade nas voltas finais.

