O primeiro final de semana de transmissões da Fórmula 1 pela Band foi um sucesso de audiência e recepção entre os fãs da categoria. E os resultados foram tão positivos que o canal tomou uma decisão que vai deixar parte do público muito feliz: para quem morar no estado de São Paulo, todas as classificações serão exibidas em TV aberta.

A informação foi confirmada na última sexta (09) pelo canal e foi repercutida entre membros da equipe de cobertura da Band, como o comentarista Reginaldo Leme, que publicou a notícia em suas redes sociais.

"Sucesso só atrai coisas boas", disse Leme em uma publicação no Instagram. A exibição do GP do Bahrein, primeira etapa da temporada 2021 e marcada pela eletrizante disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória, fez a Band quintuplicar sua audiência normal dos domingos.

A novidade começa já na próxima semana, com o GP da Emilia Romagna, em Ímola. Para quem estiver fora do estado de São Paulo, as transmissões serão realizadas pelo Bandsports, como havia sido anunciado inicialmente pelo canal. Mas conforme anunciado pelo narrador Sérgio Maurício, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, a Band planeja transmitir outras classificações em TV aberta, quando a janela de programação permitir.

A transmissão, que começou às 9h, com três horas de aquecimento antes do GP, sendo 90 minutos apenas para o estado de São Paulo e o resto em cadeia nacional, foi até às 15h, totalizando mais de seis horas ao vivo dedicados ao evento.

A audiência atingiu um pico de 6.2 pontos em São Paulo, tendo 5.1 de média durante o período de realização da corrida. Em comparação, no domingo anterior, a Band registrou apenas um ponto durante exibição de uma partida de futebol.

Mesmo assim, a alta não deu à Band a liderança. Às 13h40, momento da chegada do GP, a Globo liderava com 10.4, o SBT era o segundo com 8.1 e a Band tinha 6.1, à frente da Record, com 5.3.

