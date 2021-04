O GP de San Marino de 2000 foi um excelente exemplo de como a Fórmula 1 da era do reabastecimento poderia ser tensa, já que Michael Schumacher, da Ferrari, superou o pole position Mika Hakkinen, da McLaren, para se manter à frente na busca pelo título. Após a corrida, o alemão disse: “Foi uma boa diversão, como uma classificação do início ao fim.”

Hakkinen disparou no início, quando Schumacher teve problemas na largada e se enroscou com David Coulthard, o que permitiu o avanço de Rubens Barrichello para o terceiro lugar, com a BAR de Jacques Villeneuve à frente do restante pelotão.

A corrida se desenvolveu em dois duelos distintos entre McLaren e Ferrari. Hakkinen e Schumacher lutaram juntos na primeira rodada de paradas, com Schumi consumindo mais combustível. Hakkinen parou mais cedo para sua segunda visita aos boxes, e o ritmo rápido de Schumacher nas voltas intermediárias fez com que ele voltasse bem à frente de Hakkinen, que reclamou do motor, quando Michael parou novamente. “Essas quatro voltas foram cruciais”, disse Schumacher mais tarde.

Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15 leads at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 Photo by: Motorsport Images

Hakkinen já havia atropelado alguns detritos em sua primeira passagem, “um pedaço de metal de alguma coisa”, que danificou a frente do assoalho de sua McLaren e diminuiu seu ritmo. No entanto, ele se recuperou nos estágios finais e diminuiu a diferença para Schumacher. O susto de Michael veio com um mal-entendido, quando foi dar uma volta na Sauber de Pedro Paulo Diniz, e os dois quase bateram.

Enquanto isso, Barrichello e Coulthard pararam na mesma volta na segunda rodada de pits - e Coulthard com menos combustível superou Barrichello por uma questão de centímetros. Ele se afastou com facilidade depois disso: “Eu sabia que estava mais rápido do que ele, felizmente meus rapazes fizeram um bom trabalho no pit stop.”

Depois de um duelo emocionante na frente, Schumacher venceu por apenas 1s168 - o que era menos do que a vantagem de Hakkinen sobre ele no final da primeira volta. Coulthard estava com mais de 50 atrás, tendo levado a melhor sobre Barrichello na disputa do terceiro lugar. Barrichello foi o último a não tomar volta do líder no final. Villeneuve e Mika Salo completaram o top-6, que pontuavam na época.

Race winner Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 Photo by: Motorsport Images Podium: Race winner Michael Schumacher, Ferrari, second place Mika Hakkinen, McLaren Photo by: Motorsport Images

Foi a terceira vitória consecutiva de Schumacher, coroando um início perfeito de sua campanha para arrancar o título do atual campeão Hakkinen, que marcou seus primeiros pontos do ano após um péssimo início de temporada.

Depois da corrida, Schumacher disse: “Foi uma corrida emocionante e espero que os tifosi estejam felizes com o resultado! Tive um péssimo começo com uma enorme derrapagem. Mas consegui manter minha segunda posição.”

“Nossa estratégia continuou conforme o planejado. Não sabíamos o que Mika faria e tínhamos que adivinhar. As quatro voltas antes do segundo pit stop foram o momento decisivo em que acelerei muito. Talvez não tivéssemos a melhor escolha de pneus para as condições de hoje.”

“Tive um momento de preocupação quando tentei dar uma volta no Diniz. Ele tentou ser gentil e me deixar passar, mas era o lugar errado e quase o acertei. Tirando isso, a corrida foi bem divertida. Foi como se classificar do início ao fim.”

Mika Hakkinen,McLaren MP4/15 Mercedes leads Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15, looks for damage to his car Photo by: Sutton Images

Hakkinen comentou sua corrida: “Estou feliz por ter marcado pontos, mas deveria ter vencido. Pouco antes do meu primeiro pit stop, bati em um pedaço de detrito que danificou o piso dianteiro do meu carro e deixou difícil guiar pelo resto da corrida.”

“Além disso, pouco antes do meu segundo pit stop, meu motor desligou na reta principal e eu perdi tempo para Schumacher, o que significa que ele conseguiu assumir a liderança após seu segundo pit stop.”

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.