O Grupo Bandeirantes completou acordo com o Banco do Brasil e fechou sua quarta cota de patrocínio para a cobertura da temporada 2021 da Fórmula 1. Assim, a instituição bancária se junta a Claro, Philco e Heineken como patrocinadora da categoria, informou o UOL.

Com isso, a emissora paulista já 'vendeu' a maior parte das cotas relativas à transmissão do campeonato de elite do esporte a motor mundial. De todo modo, a expectativa é que as duas cotas restantes sejam vendidas até o final do mês de maio, segundo coluna do UOL.

De acordo com a apuração do jornalista Gabriel Vaquer, o acordo com o Banco do Brasil "foi fechado na semana passada e representantes foram até a sede da emissora para finalizar o acerto. Eles foram recebidos por executivos e pessoas que participam das transmissões da F1. O Banco do Brasil começa a aparecer efetivamente a partir do GP da Espanha, no próximo fim de semana". A etapa de Barcelona é a quarta da temporada 2021, que deve ter 23 provas.

Além de aparecer na tela da Band, na TV aberta, o Banco do Brasil e as outras três marcas patrocinadoras da F1 no grupo jornalístico também vão ter exposição no BandSports, canal de TV fechada que transmite sessões práticas e classificatórias da categoria.

Ainda segundo a coluna do UOL, a Band colocou, ao todo, seis cotas no mercado publicitário, cada uma vendida pelo valor de R$ 20 milhões. O Grupo Bandeirantes e a Liberty Media, dona da F1, dividem igualmente o faturamento decorrente das cotas. O modelo de negócio é diferente do que se realizava quando a categoria era transmitida no Grupo Globo, que pagava mais caro pelo direito de transmissão e ficava com todo o valor das vendas publicitárias.

Além da F1, o Grupo Bandeirantes também transmite a Fórmula 2 e a Fórmula 3 no BandSports. Os anunciantes da F1 também aparecem nas transmissões das duas categorias suporte.

