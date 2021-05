F1: Ricciardo e Norris vão pilotar carros de Senna em festival

Pilotos da McLaren em 2021, Daniel Ricciardo e Lando Norris vão pilotar os carros com os quais Ayrton Senna foi tricampeão mundial da Fórmula 1, nas temporadas 1988, 1990 e 1991. A exibição vai acontecer no festival de Goodwood, na Inglaterra, entre 8 e 11 de julho.

Ricciardo, da Austrália, e Norris, da Grã-Bretanha, vão pilotar o MP4/4 (foto acima), de 1988 e considerado um dos melhores carros da história da F1, o MP4/5, de 1990, e o MP4/6, de 1991. Com os modelos, a equipe britânica também conquistou três títulos de construtores.

Há mais de 25 anos, o tradicionalíssimo festival de Goodwood reúne anualmente pilotos e nomes importantes do esporte a motor, além de promover exibições com carros clássicos do automobilismo.

Em 2020, por exemplo, o evento marcou o reencontro de Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial da F1, com a Lotus 72 de sua primeira vitória na categoria, conquistada no GP dos Estados Unidos de 1970.

Além disso, também no ano passado, o brasileiro Pedro Piquet pilotou a Brabham-BMW BT52 com a qual seu pai, Nelson Piquet, conquistou o segundo de seus três títulos na F1, na temporada 1983.

