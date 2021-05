No próximo fim de semana, a Fórmula 1 realiza a quarta etapa de sua temporada 2021 com o GP da Espanha, em Montmeló. Além da intensa 'briga' na tabela, a prova barcelonense representa a segunda chance para Lewis Hamilton chegar a uma marca centenária na F1.

Na corrida, o britânico da Mercedes pode conquistar sua centésima pole position na categoria máxima do automobilismo. A disputa pela posição de honra, porém, deve ser ferrenha, já que o holandês Max Verstappen, da Red Bull-Honda, tentará compensar a 'derrota' sofrida em Portugal no último domingo. Além disso, quem saiu da primeira posição do grid em Portimão foi o companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas. Entretanto, o finlandês está pressionado.

De todo modo, as disputas entre os principais pilotos da elite do esporte a motor mundial e entre suas respectivas equipes são apenas algumas das atrações em Barcelona: há muito mais está em jogo no GP da Espanha, como mostra o Motorsport.com:

Centésima pole de Lewis

Após garantir a primeira posição do grid em Ímola, o heptacampeão foi batido por Bottas em Portugal. Além disso, Verstappen teve giro 'deletado' por exceder limites de pista: o tempo do holandês, aliás, superaria as voltas dos mercedistas. A ver como será a batalha em Montmeló.

'Batalha' de Mercedes vs Red Bull e pretensões de Verstappen

Depois de começar 2021 com pole no Bahrein e vitória em Ímola, o piloto foi batido por Hamilton tanto na classificação quanto no GP em Portimão. Assim, britânico e Mercedes abrem vantagem nas tabelas de pilotos e de construtores. Hora da reação de Verstappen e Red Bull.

Moral de Bottas

Após ir mal em Sakhir e Ímola, o finlandês até reagiu com a pole lusitana, mas deixou a desejar na corrida e ficou atrás de Verstappen no pódio. Além disso, surgem rumores de que Bottas pode ser substituído pelo britânico George Russell, da Williams, já em 2021. Situação delicada.

Consolidação da Alpine

Depois de GPs ruins no Bahrein e em Ímola, a antiga Renault reagiu em Portugal: Esteban Ocon se classificou em sexto e o bicampeão Fernando Alonso, da Espanha, foi oitavo, imediatamente atrás do companheiro francês. Em Barcelona, o time azul precisa comprovar sua força.

Reação de Aston Martin e Vettel

Com a evolução da Alpine, a Aston Martin 'perdeu terreno' na briga do pelotão intermediário, tendo ficado 'no zero' em Portimão. Na Espanha, a escuderia verde tem de reagir. Para isso, contará com atualizações para o alemão Sebastian Vettel. O tetracampeão ainda não pontuou.

Veja os horários da F1 na Espanha e da cobertura do Motorsport.com no YouTube:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 8h35 Corrida 1 Sábado 5h35 Bandsports Corrida 2 Sábado 11h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 7h05 Bandsports

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

F1: Mercedes X RBR, Bottas X Russell, Grosjean e tudo da Espanha com Rico Penteado

PODCAST Motorsport.com debate polêmicas sobre limites de pista na F1 2021; ouça

