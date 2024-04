A MotoGP realizou neste domingo a corrida do GP da Espanha, em Jerez. A vitória ficou com Francesco Bagnaia. Em uma corrida disputada - incluindo a queda do então líder, Jorge Martin - Marc Márquez e Marco Bezzecchi completaram o pódio. Os pilotos tiveram que ter atenção especial em alguns pontos da pista que estavam molhados, apesar do dia ensolarado na Espanha.

Na primeira, Márquez perdeu a liderança. O piloto da Gresini foi superado por Bagnaia e Martin, que ficou em primeiro. O líder do campeonato se manteve na ponta até a volta 11, quando caiu sozinho. Mesmo com o abandono, ele segue no topo da tabela de pontuação, com vantagem de 17 pontos para Bagnaia, que tem 75 pontos marcados após a etapa em Jerez.

A briga pela vitória ficou entre Bagnaia e Márquez, com o piloto italiano levando a melhor.

A próxima etapa da MotoGP será na França no dia 12 de maio. Fique por dentro de tudo que acontece na categoria aqui no Motorsport.com.

A Corrida

Marc Márquez conseguiu manter a dianteira por alguns metros, até ser superado por Francesco Bagnaia - que largou em sétimo e recuperou posições de forma rápida - e Jorge Martin.

Na volta 11, Martin escorregou na pista e teve que abandonar a corrida. Veja o momento:

Com isso, a liderança caiu no colo de Bagnaia. O piloto da Ducati teve que segurar Márquez por 14 voltas. O espanhol chegou a assumir a ponta em um duelo eletrizante nas voltas finais. Nas voltas 21 e 22, os pilotos alternaram na liderança. Márquez chegou a tocar em Bagnaia, mas não houve queda de nenhum dos dois. No fim, Bagnaia levou a melhor. Veja o duelo:

Outro destaque na corrida, foi o novato Pedro Acosta, que caiu para 18º na volta 2, mas em uma volta ganhou sete posições. Ele terminou a corrida em décimo.

Resultado

