Podcast #292 – Quem são os culpados na treta da McLaren?

A McLaren conquistou uma dobradinha no GP da Hungria de Fórmula 1, mas nem tudo são flores no reino de Woking, após a recusa inicial de Lando Norris em ceder a primeira posição (e a vitória) para Oscar Piastri.

Além desta treta caseira, a equipe do Podcast Motorsport.com discute também a briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton.

No Momento Stock Car, um papo com Ricardo Maurício e Gaetano di Mauro, que estiveram presentes das 6 Horas de São Paulo.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Quem é CULPADO na TRETA da McLaren? ATITUDE de Verstappen, RICO e + | Stock com Ricardinho e Gaetano

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!