Nesta terça-feira, o 'Pelas Pistas', podcast de Nelsinho Piquet, Christian Fittipaldi e Thiago Alves, publicou episódio com Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1. E, ao comparar as épocas da categoria, 'Nelsão' teve breve lapso e esqueceu o nome de seu genro Max Verstappen, também tricampeão da F1.

Campeão da elite global do esporte a motor pela primeira vez em 1981, Nelsão lembrou que disputou seu primeiro título em 1980, pouco depois de ingressar na competição, em 1978: "Perdi o campeonato em 80, 2 anos depois de entrar na F1. Você vê agora, os meninos levam 7, 8 anos para ganhar um campeonato".

"O próprio...", seguiu Piquet, que foi 'auxiliado' por Nelsinho: "Max?". Nelsão retomou: "O nosso... cunhadão, o genro!". O apresentador Alves interviu: "O Max". Nelson então concluiu: "É, o Max... O Max levou o que, 7 anos para ganhar o campeonato. No segundo ano eu quase ganhei, no terceiro eu ganhei".

Nelson relembra 'troco' em Ecclestone na renovação com a Brabham

No primeiro contrato de Piquet com a Brabham, Bernie Ecclestone não deu uma cópia do contrato para o piloto brasileiro e, quando ambos foram negociar a renovação contratual, o piloto estava mais 'armado' para se proteger do cartola inglês, que era dono da equipe e já caminhava para se tornar o F1 Supremo.

"Ele veio com a mesma coisa, um papel só (sem a cópia para a outra parte, no caso, Piquet) para mais três anos. Aí eu assinei outro nome, dei para ele e perguntei se ele não me daria uma cópia... E ele: 'Ah...'. Depois de três anos ele veio e eu: 'Bernie, não tenho um contrato com você'. Ele: 'Tem sim'. Falei: 'Não tem, não, pode olhar... Estou correndo com você porque gosto do time, isso e aquilo, mas posso sair a hora que eu quiser'. Ele: 'Mas como?'. Eu: 'Pode olhar o contrato, não tem assinatura minha'. Era assim!".

Ídolo brasileiro, Nelson Piquet chora ao receber prêmio pela carreira

