Com poucos dias restando para a final da temporada de 2021 da Fórmula 1, em Abu Dhabi, os personagens da categoria dão seus 'pitacos' na luta pelo título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Bernie Ecclestone, ex-chefão da divisão, não poderia ficar de fora: para ele, há uma luta psicológica "injusta" contra o piloto da Red Bull.

Segundo o dirigente, o holandês não tem o media training e as mesmas empresas de imagens que o heptacampeão, além de sua experiência. Ele também a força política da Mercedes e de seu chefe Toto Wolff nos bastidores pesam na batalha e a tornam mais do que apenas na pista.

"Max é uma criança em comparação a Lewis, que tem uma enorme campanha de publicidade trabalhando para ele", comentou Ecclestone à agência de notícias francesa AFP. "Ele tem sido pressionado o tempo todo e, com isso, os diretores de prova ficam de olho, pois Toto vai até eles."

"Verstappen tem mais do que uma corrida para confrontar, já que ele também os tem nas costas, pois estão o intimidando. Não é um jogo justo, é psicológico. Ele tem alguns anos nas corridas, mas não tantos nas ruas como Lewis. Isso o tornou um personagem muito mais forte do que o holandês."

Bernie também aproveitou para dar sua opinião à respeito da velha discussão do melhor piloto de todos os tempos. Para ele, esse título não fica com Hamilton, Michael Schumacher ou Ayrton Senna, mas sim Alain Prost, com Juan Manuel Fangio correndo por fora.

"Fangio estava em uma posição em que teve a sorte de nunca ter de ficar com uma equipe", relembrou. "Os pilotos tinham um ano de contrato para que pudessem mudar para a melhor. Sempre achei que Prost era real e verdadeiramente o melhor, pois guiava o carro sozinho, sem nenhuma ajuda, e tinha de cuidar de tudo durante os GPS."

"Hoje eles têm muita ajuda. Na minha cabeça, o cara que está no veículo deveria estar sozinho. Ao invês disso, tem muita gente no pit lane ou na base dizendo o que fazer."

Apesar de não colocar Hamilton como o melhor, Ecclestone reforçou que ele está entre os principais nomes da história da Fórmula 1, e isso não mudará caso ele não ganhe o título de 2021.

"Se ele não vencer o campeonato, não fará diferença, pois certamente está no top 5. Ele ainda é um piloto extremamente talentoso e muito astuto. Se mudar para o ramo dos negócios, será igualmente esperto."

F1 AO VIVO: QUEM CONQUISTA O TÍTULO NO PRÓXIMO FIM DE SEMANA: VERSTAPPEN OU HAMILTON? | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: