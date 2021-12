O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, relembrou as equipes e os pilotos que qualquer conduta antidesportiva no GP de Abu Dhabi deste fim de semana pode resultar em dedução dos pontos no Mundial. O alerta de Masi vem em um momento de tensão entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na disputa pelo título após uma etapa polêmica em Jeddah no último domingo.

Os dois pilotos chegam a Abu Dhabi empatados na pontuação, fazendo com que, quem chegar na frente no domingo seja campeão. Mas pelos critérios de desempate, se nenhum deles terminar a corrida, por problemas de confiabilidade ou acidente, o título será de Verstappen por ter mais vitórias.

Uma série de incidentes entre Verstappen e Hamilton nesta temporada, incluindo a colisão na Arábia Saudita, levantou preocupações de que Abu Dhabi possa trazer mais problemas. Mas em um claro sinal de alerta para as equipes, Masi deixou claro que a FIA não aceitará nenhum comportamento visto como antidesportivo.

Em suas traidcionais notas para o evento, enviadas a todos os pilotos e equipes antes do fim de semana, Masi separa um trecho para reforçar artigos específicos do Código Desportivo Internacional da FIA. Em particular, ele cita normas referentes ao comportamento de todos os membros das equipes, conduta desportiva e o escopo para potenciais punições.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in the press conference Photo by: FIA Pool

Veja abaixo quais artigos o diretor de prova destacou em suas notas:

Artigo 9.15.1

"O competidor será responsável por todos os atos ou omissões da parte de qualquer pessoa participante ou fornecedor de serviços em conexão com um competidor ou o campeonato, incluindo particularmente seus funcionários, direta ou indiretamente, seus pilotos, mecânicos, consultores, provedores de serviços ou passageiros, além de qualquer pessoa que o competidor tenha permitido acesso às áreas restritas".

Artigo 12.2.1 - Quebra de Regras e em particular o Artigo 12.2.1.I

"Qualquer violação dos princípios de justiça na competição, comportamento de forma antidesportiva ou tentativa de influenciar o resultado de uma competição de forma contrária à ética esportiva".

Artigo 12.4.5

"Para todos os campeonatos, copas, desafios, troféus ou categorias da FIA, os comissários também podem decidir impor as seguintes penalizações: suspensão de uma ou mais competições, retirada de pontos para o campeonato, copa, desafio, troféu, categoria".

Artigo 12.4.5.a

"Pontos não devem ser removidos separadamente dos Pilotos e dos Competidores, salvo em situações excepcionais".

O que Masi infere com as notas enviadas às equipes é que a FIA manterá um olhar próximo em tudo que for considerado conduta antidesportiva, e que qualquer punição deve afetar tanto o Mundial de Pilotos quanto o de Construtores.

