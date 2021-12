Daniel Ricciardo sempre foi amante de tatuagens. Depois de apostar com seu ex-chefe, Cyril Abiteboul, que teria que fazer uma se conseguisse um pódio com a Renault, nesta quinta-feira, no dia de mídia do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, ele surpreendeu com uma bem marcante.

Era o rosto de Fernando Alonso, embora à primeira vista já se pudesse ver que era uma temporária, daquelas autocolantes. Quando questionado sobre como foi o GP da Arábia Saudita, o piloto, ao se ver nas telas, fez referência ao rosto em seu braço esquerdo:

"Acabei de ver... acabei de ver a tatuagem. Acabei de me ver na TV e pode ser vista mais ou menos pela metade", comentou sem parar de rir.

E quando solicitado a explicar a brincadeira, revelou que se tratava do amigo secreto da F1.

“Tirei Fernando no amigo secreto, e junto com uma bela garrafa de [vinho] tinto, ele também me deu algumas tatuagens temporárias dele mesmo. É legal! Eu já tinha várias, então fiquei feliz com aquele presente”.

Em seguida, ele puxou um músculo e comentou: "Eu ia esticar assim, para ver o que acontecia com o rosto do Fernando na tatuagem. Muda um pouco, fica um pouco mais diferente."

Daniel Ricciardo, McLaren 1 / 5 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren 2 / 5 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren, señala un tatuaje temporal de Fernando Alonso, Alpine F1 3 / 5 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren, señala un tatuaje temporal de Fernando Alonso, Alpine F1 4 / 5 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren 5 / 5 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fora da sala de imprensa, Ricciardo e o espanhol se encontraram, e Daniel disse: "É lindo, é lindo", antes de ver como Alonso lhe mostrou que também tinha uma tatuagem de si mesmo. Ainda rindo, declarou diante dos microfones: "Fernando acaba de beijar Fernando".

F1 AO VIVO: QUEM CONQUISTA O TÍTULO NO PRÓXIMO FIM DE SEMANA: VERSTAPPEN OU HAMILTON? | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: