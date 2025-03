Gabriel Bortoleto não conseguiu completar a sua primeira corrida na Fórmula 1. O brasileiro rodou na 47ª volta, quando restavam 10 para o final. Naquele momento, a chuva era intermitente no circuito, com o representante da Sauber já calçado com pneus intermediários.

O brasileiro chegou a bater de leve após a rodada, sendo que antes ele reportava problemas de freios em seu carro.

NORRIS BATE PIASTRI e É POLE na Austrália! 15º, BORTOLETO SUPERA HULK e LAWSON. Max 3º, Hamilton 8º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!