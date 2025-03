Após batida do franco-argelino Isack Hadjar, da Racing Bulls, na volta de apresentação do GP da Austrália de Fórmula 1, a corrida de Melbourne teve largada sob chuva e, logo após o início da disputa, o piloto da casa Jack Doohan, da Alpine, perdeu o controle de seu carro e bateu, gerando safety car.

Após a introdução do safety car, foi a vez do espanhol Carlos Sainz, da Williams, destracionar e bater seu carro, dando sequência ao início caótica da etapa disputada no circuito de rua de Albert Park, abertura da temporada 2025.

NORRIS BATE PIASTRI e É POLE na Austrália! 15º, BORTOLETO SUPERA HULK e LAWSON. Max 3º, Hamilton 8º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!