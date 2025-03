F1: Norris vence corrida caótica na Austrália; Bortoleto abandona

A Fórmula 1 de 2025 já é realidade. Neste domingo aconteceu em Melbourne a abertura da temporada, com a vitória de Lando Norris, que confirmou o favoritismo após largar na pole position.

Max Verstappen acabou na segunda posição, seguido por George Russell, que fechou o pódio.

A corrida foi marcada pela chuva, intermitente durante quase toda a corrida. A prova teve três períodos de safety car, além do incidente envolvendo Isack Hadjar antes da largada.

Gabriel Bortoleto teve que abandonar quando restavam 10 voltas, após rodar e tocar no muro, por conta de uma nova chuva que chegara em Albert Park.

ATUALIZAÇÃO: Horas depois da corrida ser encerrada, a Mercedes entrou com um recurso contra a punição imposta a Andrea Kimi Antonelli, que foi penalizado em 5 segundos por bloquear Nico Hulkenberg em uma saída de pit stop. O ato teve sucesso e o italiano 'reassumiu' o quarto lugar.

A Corrida

Antes mesmo do início, Isack Hadjar rodou e bateu na barreira de proteção da curva 2. Com isso, a largada foi abortada em 15 minutos.

Na largada, Norris conseguiu se manter à frente, com Verstappen superando Piastri pela segunda posição. Antes mesmo de a primeira volta 'a valer' ser completada, Doohan perdeu o controle de sua Alpine, rodou e bateu, trazendo a bandeira amarela e o safety car. Já sob esta condição, foi a vez de Carlos Sainz também perder o controle e colidir na curva 14.

A corrida foi retomada na oitava volta e Norris se manteve à frente de Verstappen. Piastri começava a se aproximar de Verstappen pelo segundo posto.

Mas o tetracampeão conseguiu aos poucos se livrar do piloto da casa e se aproximar de Norris. Na 10ª volta, Bortoleto era o 14º.

Com a pista secando, a direção de prova liberou o uso do DRS. Além disso, Verstappen voltava a ficar mais atrás de Norris e receber nova pressão de Piastri.

Na 17ª volta, Antonelli, que era o 12º, rodou, mas conseguiu seguir. Na sequência, foi a vez de Verstappen errar, deixando a porta aberta para Piastri superá-lo pela segunda colocação.

Na metade da corrida, Norris recebia a pressão de seu companheiro de equipe, mas na 32ª volta, o inglês voltava a abrir, após pequeno erro do piloto da casa.

Alonso trouxe novo safety car, após rodar na curva 6 e bater no muro da curva 7.

Com isso, todos foram para os pits, com as duplas da McLaren e Ferrari optando pelo composto duro, enquanto Verstappen apostava nos médios.

A corrida voltou na volta 42, com Norris conseguindo saltar à frente e mantendo a liderança. Piastri e Verstappen vinham logo atrás, mas sem conseguirem pressionar o inglês.

Bortoleto foi punido em 5 segundos, por saída perigosa dos boxes.

A expectativa era de chuva intensa para as voltas finais e quando ela começou, a dupla da McLaren rodou, mas Piastri foi a principal vítima, ficando atolado na grama por muito tempo.

Outro que não se deu bem foi Bortoleto, que rodou e bateu no muro, abandonando a corrida com 10 voltas para o final.

Após a relargada, Norris retomou conta da situação, mesmo recebendo pressão final do tetracampeão e conseguiu confirmar o triunfo. Verstappen e Russell fecharam o pódio.

A F1 volta no próximo fim de semana, com o GP da China.

Resultado

Resultado do GP da Austrália da F1

Cla Piloto # Voltas Pontos 1 L. Norris McLaren 4 57 25 2 M. Verstappen Red Bull Racing 1 57 18 3 G. Russell Mercedes 63 57 15 4 A. Antonelli MERCEDES 12 57 5 A. Albon Williams 23 57 12 6 L. Stroll Aston Martin Racing 18 57 8 7 N. Hulkenberg Sauber 27 57 6 8 C. Leclerc Ferrari 16 57 4 9 O. Piastri McLaren 81 57 2 10 L. Hamilton Ferrari 44 57 1 11 P. Gasly Alpine 10 57 12 Y. Tsunoda RB 22 57 13 E. Ocon Haas F1 Team 31 57 14 O. Bearman Haas F1 Team 87 57 dnf L. Lawson Red Bull Racing 30 46 dnf G. Bortoleto Sauber 5 45 dnf F. Alonso Aston Martin Racing 14 32 dnf C. Sainz Jr. Williams 55 0 dnf J. Doohan Alpine 7 0 dns I. Hadjar RB 6 0

