Há muitos rumores e burburinho ao redor de Max Verstappen e o futuro da Red Bull, mas Sebastian Vettel ainda acredita que sua antiga equipe ainda está em um caminho forte e o tetracampeão ainda é um forte candidato ao título da Fórmula 1 em 2025.

Para o alemão, Verstappen evoluiu muito desde que entrou na categoria e agora consegue lidar com a pressão de uma maneira completamente diferente.

"Agora é o momento de realmente nos mantermos unidos", acredita Vettel em uma entrevista à Sky Sports. Embora a situação atual seja difícil, ela não deve ser problemática. "Depois de tantos anos, vocês estão muito próximos e, é claro, algumas pessoas deixam a equipe e outras entram".

"Mas, quer você ganhe campeonatos ou não, isso acontece de qualquer maneira. Essa é a natureza da F1", disse o tetracampeão mundial, lembrando-nos de que também há fases na categoria principal em que não se pode comemorar títulos. Depois de quatro anos consecutivos de sucesso, esse é o caso agora.

"Mas agora é o momento de nos mantermos unidos e termos a chance de revidar". Apesar dos desafios atuais, a Red Bull não deve ser descartada, disse Vettel. Verstappen, cujo desempenho para ele vai muito além da mera velocidade, também teve um papel decisivo nisso.

Verstappen é "o piloto mais forte da equipe"

"Max é incrivelmente talentoso e se desenvolveu enormemente", diz o ex-piloto da Red Bull. "A maneira como ele agora monta suas corridas é completamente diferente de antes. É muito mais bem planejada". Verstappen aprendeu a pensar estrategicamente, mostrar paciência e atacar no momento certo.

"O progresso que ele fez não está necessariamente nos tempos de volta absolutos ou no desempenho puro, mas sim em sua consistência e confiabilidade", diz Vettel. "Ele está presente em todas as corridas". E é exatamente isso que o diferencia do resto da equipe no momento.

"Ele tem um controle muito bom sobre si mesmo e, na minha opinião, isso o torna o piloto mais forte da categoria no momento", acredita o alemão. "Essa mistura de agressividade e experiência, combinada com sua velocidade natural, é impressionante".

"É ótimo observá-lo", diz Vettel, que ainda vê Verstappen como o favorito, mas também enfatiza que a temporada 2025 da F1 será particularmente importante para o holandês. "É claro que é um ano crucial para ele".

