Piloto brasileiro que recoloca o País no grid da Fórmula 1 em 2025 pela equipe Sauber, Gabriel Bortoleto respondeu às críticas que recebeu de Helmut Marko, consultor da Red Bull na categoria, sobre suas características.

"Na Fórmula 2, ele teve apenas duas vitórias. Ele é um piloto que leva o carro para casa (seguro), tem um sólido domínio da estratégia e do gerenciamento de pneus, mas não vejo essa velocidade pura nele", afirmou Marko à ServusTV quando questionado sobre os novatos da F1 2025.

Nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da Austrália, etapa inaugural da temporada e primeira corrida de Bortoleto na elite do esporte a motor após títulos consecutivos de F2 e F3 nos primeiros anos de Gabriel nas respectivas categorias juniores, o piloto brasileiro foi questionado sobre a fala de Helmut -- e reagiu.

"Não ligo. Vi o que ele disse e adoro desafios. Acho que, ouvindo isso de Helmut, é um cara que colocou muito piloto talentoso na F1, mas já colocou muitos talentos errados... Então você vê que ele acertou e errou. Espero provar que ele está errado, com o tempo. Mas não há nada que eu possa dizer agora que o fará mudar de ideia. Só resultados na pista. Tenho certeza de que vou provar que ele está errado, em algum momento. Espero que ele admita isso quando eu provar que ele está errado", disse Gabriel.

"Por enquanto, estou só me concentrando em fazer meu trabalho, melhorar e fazer o melhor que posso. Estou orgulhoso do que fiz nas categorias de base. Venci a F2 e F3 contra os pilotos da Red Bull que ele tem. Está tudo bem para mim", disse Gabriel, campeão de F2 e F3 como novato nas categorias.

No complemento da resposta de Bortoleto durante coletiva de imprensa na qual foi questionado pelo UOL sobre as palavras do cartola austríaco, Gabriel faz menção implícita a Isack Hadjar, do qual venceu rumo ao título da F2 em 2024 -- o francês também estreia na F1 2025, pela Racing Bulls, equipe B taurina. Posteriormente, o competidor brasileiro foi novamente questionado sobre o assunto, em entrevista às TVs, e disse:

