Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 em 1997, analisou como será a estreia de Gabriel Bortoleto na categoria, especialmente em um ambiente com menor pressão por resultados, como o da Sauber.

Bortoleto esteve envolvido em sua primeira 'treta' na categoria depois dos comentários de Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, que criticou o brasileiro em comparação aos outros novatos, incluindo o francês da Racing Bulls, Isack Hadjar.

"Ele foi constante na Fórmula 2", afirmou Villeneuve ao portal Yaysweepstakes. "Ele parece ser muito maduro para sua idade e parece ser bom sob pressão, como se espera de um piloto brasileiro. É disso que você precisa na F1 e ele está em uma equipe sem expectativas neste ano".

O canadense também afirmou que a presença de Nico Hulkenberg ao lado de Bortoleto como companheiro de equipe pode beneficiar o brasileiro: "Ele tem um companheiro de equipe muito experiente com quem pode aprender. De todos os novatos, ele está na posição mais fácil e mais segura".

"Todos estão esperando para ver como será a corrida contra Hulkenberg e, se ele for esperto, levará o tempo que for preciso e aprenderá com Hulkenberg, porque ninguém prestará muita atenção com a Sauber na retaguarda".

Outro fator que, segundo o campeão da F1 em 1997, pode ajudar o estreante é o foco do público e da mídia nos rivais da Mercedes e da Red Bull: "Todos os olhos estarão voltados para Antonelli e Lawson".

No entanto, Villeneuve também analisa a pressão que Bortoleto enfrentará pelo histórico brasileiro na categoria: "Bem, isso é algo que eles mesmos fazem. Foi assim com Barrichello, e foi assim com Massa. Mas eles têm um histórico muito forte de serem fortes, de serem bons pilotos. Principalmente quando as coisas ficam difíceis".

