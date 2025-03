A Liberty Media e a Fórmula 1 anunciaram na tarde desta quarta-feira (12) que Stefano Domenicali segue à frente da principal categoria do automobilismo mundial, no cargo de CEO, pelo menos até o fim de 2029.

Domenicali assumiu a direção da categoria em 01 de janeiro de 2021, substituindo o então CEO Chase Carey, assumindo o cargo em meio a um boom de popularidade da F1 vivido após a aquisição pela Liberty Media.

"Estou honrado por continuar a liderar este esporte incrível, que eu amo e que tem sido parte da minha vida desde a minha infância, e sou grato a Liberty Media pela confiança", disse Domenicali. "Juntos, com os investidores relevantes da F1, seguiremos trabalhando pelo interesse de nossos fãs, que são o coração de tudo que fazemos. A paixão, a energia e a adrenalina são o combustível que me fortalece todos os dias".

Domenicali chegou à F1 nos anos 1990 através da Ferrari, ocupando várias posições dentro da equipe de Maranello até chegar ao cargo de chefe em 2008. Em 2014, ele deixa a Scuderia para assumir a vice-presidência de negócios da Audi, partindo para a Lamborghini como presidente-executivo em 2016.

"Estamos felizes por renovar com Stefano e animados com sua liderança junto com o gerenciamento talentoso da F1 pelos próximos anos", disse Derek Chang, CEO da Liberty Media. "Stefano tem sido um pilar dos negócios, construindo em cima da fundação de sucesso, acelerando a taxa de crescimento, tanto comercialmente quanto de engajamento de fãs".

"Sua energia e entusiasmo pelo esporte se traduzem em estratégias altamente efetivas e resultados. Em nome da Liberty, agradecemos a parceria e estamos muito otimistas com o sucesso contínuo que a F1 pode ter pelo esporte, nossos fãs, parceiros e investidores".

O anúncio encerra rumores dos últimos meses de que Domenicali poderia estar de saída da F1 no fim do ano para assumir a direção da MotoGP após a conclusão da compra da Dorna Sports pela Liberty Media.

