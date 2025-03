O consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, criticou o estreante da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, afirmando que a performance do brasileiro é de um "piloto B".

Bortoleto chamou a atenção dos 'figurões' da F1 quando foi campeão da Fórmula 2 e Fórmula 3 nos anos de estreia, resultando na sua entrada na academia de pilotos da McLaren e, em 2024, pelo seu título na F2, foi contratado pela Sauber, futura Audi.

Ele, em entrevista ao canal de televisão austríaco ServusTV, foi perguntado sobre os novatos, dividindo a classificação em A, B ou C, com A significando uma futura estrela da Fórmula 1; B que o piloto se manterá na ativa; e C significa que terá dificuldades para sobreviver na F1.

Apesar da performance que resultou nos dois troféus, na F2 e na F3, o consultor da Red Bull, quando perguntado sobre o brasileiro, afirmou que ele não tem "velocidade pura" e questiona os dois títulos com poucas vitórias.

"Eu o classificaria como um piloto B", afirma Marko. "Ele é um piloto muito inteligente - ganhou o campeonato de Fórmula 3, mas com apenas uma vitória. Ele tende a se manter longe de problemas".

"Na Fórmula 2, ele teve apenas duas vitórias. Ele é um piloto que leva o carro para casa [seguro], tem um sólido domínio da estratégia e do gerenciamento de pneus, mas não vejo essa velocidade pura nele".

Marko elogiou Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes: "Claramente um piloto A, embora esteja sob imensa pressão. Seu desempenho é impressionante - ele já fez cerca de 10 mil quilômetros de teste, mas também sofreu dois acidentes graves. É possível ver a pressão que o afeta".

"E, é claro, Toto Wolff quer repetir a história de [Max] Verstappen na Mercedes. No entanto, entrar diretamente em uma equipe de ponta será um desafio para ele. Mas em termos de potencial - definitivamente um piloto A".

Já sobre Jack Doohan, da Alpine, o consultor da RBR afirmou que ele não completará a temporada: "[Piloto] C. Não acho que ele completará a temporada".

Ele também viu muito potencial no novato da Haas, Oliver Bearman: "Um piloto muito rápido, embora tenha sofrido muitos acidentes na Fórmula 2 e na Fórmula 3 porque corre grandes riscos. Ele opera no limite. Talvez não chegue ao topo tão rapidamente quanto Antonelli, mas é definitivamente um A".

E, ao ser perguntado sobre a 'prata da casa', Isack Hadjar, Marko afirmou que ele é um A, mesmo perdendo para Bortoleto na F2: "Hadjar perdeu o campeonato por apenas quatro ou cinco pontos. Nossos analistas de dados calcularam que ele perdeu cerca de 80 pontos devido a falhas técnicas e outros problemas. Portanto, ele é muito rápido".

"Eu diria que, se ele continuar a se desenvolver bem e aprender a controlar suas emoções, ele também tem potencial de nível A", conclui.

