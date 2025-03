O brasileiro Gabriel Bortoleto, 19º no grid do GP da China de Fórmula 1 com a Sauber, rodou após a largada desta madrugada em Xangai, saindo da pista, e teve de fazer um pit stop logo na primeira de 53 voltas.

Além do piloto do Brasil, outro que teve contratempo no início da disputa na China foi o empresário de Bortoleto, o bicampeão mundial Fernando Alonso -- o piloto da Aston Martin teve falha no freio e abandonou.

Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!