Um carro rápido, mas difícil de pilotar: isso se tornou um 'refrão' familiar em todo o grid da Fórmula 1 na última temporada do atual conjunto de regras de efeito solo. Essa é uma situação muito parecida com o que a McLaren está vivendo.

Lando Norris teve dificuldades com a granulação na corrida de sprint na China, trabalhando para chegar ao oitavo lugar depois de cair três posições na primeira volta, e depois teve uma qualificação confusa a caminho do quarto lugar no grid. Por outro lado, o companheiro de equipe Oscar Piastri escolheu o momento certo na corrida Sprint para tirar o segundo lugar da Red Bull de Max Verstappen e, em seguida, classificou seu MCL39 na pole position para a corrida de domingo.

Norris já disse que teve de modificar seu estilo de ataque preferido para tirar o melhor proveito da nova McLaren, que não tem uma dianteira robusta o suficiente para recompensar um estilo de freada tardia. Mas isso foi depois de vencer o GP da Austrália com um estilo aparentemente sem esforço; na China, por outro lado, ele pareceu desastrado às vezes.

Após a classificação, Norris falou sobre as dificuldades de gerenciar os pneus dianteiros, de saber quando forçar e quando não forçar. O circuito de Xangai é um pouco diferente na F1, já que o layout pune mais as rodas dianteiras do que as traseiras: o raio apertado das duas primeiras curvas e a entrada rápida na reta final sobrecarregam a dianteira esquerda.

Norris foi um dos vários pilotos que tiveram dificuldades para manter a velocidade nas curvas 1 e 2 e sofreu vários travamentos ao entrar no 'grampo de cabelo' no final da reta traseira.

"Há algumas coisas - uma relacionada principalmente ao comportamento dos pneus nessa superfície, e a outra acho que está mais relacionada ao comportamento do carro - que tornam a exploração do carro no limite um pouco difícil", disse o chefe da equipe Andrea Stella.

"Isso é o mesmo para os dois pilotos, mas acho que é mais uma penalidade para Lando, dado seu estilo de pilotagem e a maneira como ele quer gerar tempo de volta. Em ambos os casos, o relacionado aos pneus e o relacionado ao carro, não há muito que possamos fazer - temos apenas que nos adaptar".

"Definitivamente, temos algumas melhorias a fazer nas corridas longas, porque com Lando tivemos muita granulação e ele não conseguiu fazer muito progresso durante o sprint, enquanto Oscar lidou com os pneus de forma um pouco mais confortável. Mas também é verdade que ele tinha menos ar sujo".

Stella não quis entrar em detalhes sobre quais são as limitações do carro, mas admitiu que não são fatores que podem ser "alterados de um dia para o outro" - é uma característica fundamental do carro, e não algo que possa ser ajustado por meio da configuração. A sensibilidade dos pneus Pirelli, é claro, é a mesma para todos.

Se Norris sofreu mais do que Piastri com a granulação na corrida de sprint porque teve mais "ar sujo" por ter sido pego em um trem de DRS com Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli e Lance Stroll à frente, sem dúvida seu maior problema foi extrair o desempenho de uma volta na qualificação com os novos pneus de composto macio.

Depois de estabelecer tempos respeitáveis na segunda fase das sessões de classificação de sprint e de classificação principal, ele perdeu tempo devido a falhas e travamentos nas fases finais.

"De alguma forma, quando ele tentou encontrar os últimos um ou dois décimos que você normalmente encontraria ao colocar dois conjuntos novos, acho que ele teve esse tipo de comportamento a que me refiro sem ser específico", explicou Stella.

"E isso significa que, na verdade, para ele, funciona melhor quando ele está com 99% de seu potencial. Quando ele tenta extrair os 100, na verdade, as coisas desandam um pouco".

