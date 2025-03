Dobradinha da McLaren no GP da China de Fórmula 1! Oscar Piastri foi o vencedor, acumulando a terceira vitória da carreira, seguido por Lando Norris e George Russell completou o pódio.

Gabriel Bortoleto rodou sozinho na primeira volta da corrida, precisou parar cedo, mas conseguiu terminar à frente de Nico Hulkenberg em 17º.

A corrida

A largada aconteceu de forma limpa, com Oscar Piastri segurando a ponta, Lando Norris aproveitou a 'bobeira' de George Russell e o ultrapassou, assim como os dois pilotos da Ferrari em relação à Max Verstappen.

Por conta de um incidente, Gabriel Bortoleto precisou ir aos boxes já na segunda volta. Pelo replay, foi possível ver o momento em que Lewis Hamilton acerta a parte da frente do carro de Charles Leclerc. Com freio pegando fogo, Fernando Alonso foi ficando lento na pista, foi para a garagem a abandonou a prova.

A 12ª volta da corrida marcou as primeiras trocas de pneu para aqueles que iniciaram a prova com pneus médios. Duas voltas depois, Hamilton e Verstappen também pararam. Na parada de Leclerc, a Ferrari resolveu não trocar a asa estragada do monegasco.

Depois das trocas, Russell voltou à pista à frente de Norris, contudo, o britânico líder do mundial conseguiu superar o adversário da Mercedes retomando o segundo lugar. No rádio, Hamilton alegou que deixaria Leclerc passar por estar mais rápido do que ele. Na 21ª volta, a troca entre os pilotos da Ferrari aconteceu.

Por conta do problema inicial, Bortoleto precisou fazer a segunda parada antes de todo mundo, trocando o composto na 28ª volta. Importante destacar que até este momento da corrida, Lance Stroll era o único piloto que ainda não tinha ido aos boxes.

Lá na frente, Norris travou uma batalha com o engenheiro. O britânico não queria ficar no ar sujo de Piastri e pressionou para que o australiano abrisse mais para que ele pudesse ficar em condições favoráveis. Finalmente, o piloto da Aston Martin parou e retornou na 14ª colocação.

Depois de colecionar ultrapassagens e mandar 'CIAO' no rádio, Oliver Berman e Pierre Gasly protagonizaram a melhor briga da corrida.

Na reta final da prova, Bortoleto tirou 9s de diferença para Nico Hulkenberg e ultrapassou o companheiro de equipe. Por forçar Isack Hadjar para fora da pista, Jack Doohan foi punido em 10s. Enquanto isso, Verstappen, que estava apagado durante toda a corrida, conseguiu se aproximar de Leclerc para brigar pela 4ª colocação. E o tetracampeão não precisou de muito tempo para conseguir superar o monegasco.

Confira o resultado final do GP da China:

F1 AO VIVO: Debate pós-GP DA CHINA | PÓDIO

Watch: F1 AO VIVO: Debate pós-GP DA CHINA | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!