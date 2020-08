F1: Bottas aposta na primeira volta para superar Hamilton em Spa

Piloto da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas largará em segundo no GP da Bélgica de Fórmula 1, mas já tem uma 'receita' para superar o companheiro Lewis Hamilton, pole position em Spa-Francorchamps.

Bottas foi batido por mais de meio segundo pelo britânico no treino classificatório deste sábado, mas aposta na primeira volta da corrida deste domingo para desbancar o hexacampeão mundial da F1.

Questionado sobre a busca pela vitória, o finlandês disse o seguinte: "Eu definitivamente vou tentar e acho que a primeira volta é uma grande oportunidade. E aqui (em Spa) é sempre muito bom."

Terceiro colocado na temporada 2020 da categoria máxima do automobilismo mundial atrás do holandês Max Verstappen, da Red Bull, Bottas segue esperançoso em relação ao campeonato: "Obviamente não acaba até que acabe."

