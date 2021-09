F1: Bottas comemora pódio em GP da Holanda solitário

Valtteri Bottas fez um GP da Holanda de Fórmula 1 sólido, dentro de suas limitações. O finlandês foi vítima da divisão de estratégias da Mercedes, indo inicialmente para apenas uma parada e acabou fazendo uma corrida solitária, sem atacar ou ser atacado. Mesmo assim, celebrou os bons pontos conquistados.

Com a Mercedes tentando derrubar Max Verstappen em casa com as estratégias, Lewis Hamilton partiu para duas paradas, enquanto Bottas iria para apenas uma. Mesmo que, no final, ambos tiveram que fazer uma extra para colocar compostos macios nas últimas voltas.

Questionado após a corrida se estava feliz com o pódio, Bottas destacou a corrida solitária.

"Infelizmente para mim não aconteceu nada demais. Eu segui dando o meu melhor, tentamos fazer apenas uma parada, então tive um primeiro stint longo, e tentei manter os pneus até o fim, mas como tínhamos uma boa vantagem, paramos por segurança. Tentamos, mas não tive o ritmo hoje".

Questionado se ele buscou o ponto da volta mais rápida, ele respondeu: "Não, não tentei fazer a volta mais rápida. Lewis conseguiu. Como equipe, fizemos uma pontuação sólida".

E, apesar de estar correndo na 'casa do inimigo', o finlandês saudou o público holandês: "Sim, tem sido legal, a torcida tem apoiado bastante, então obrigado a todos".

