Lewis Hamilton vive o pior começo de temporada de sua carreira na Fórmula 1, ocupando apenas a nona posição e tendo como melhor resultado em GPs um sétimo lugar no Bahrein. E, para Nico Rosberg, o heptacampeão vive de desculpas neste início de ano, entregando performances que não condizem com seu tamanho na categoria.

Apesar do segundo lugar na corrida sprint da China, Hamilton viveu uma etapa de altos e baixos em Xangai, sendo eliminado ainda no Q1 da classificação para largar em 18º e terminar em nono. Enquanto o heptacampeão tem 19 pontos no Mundial, George Russell está duas posições acima, com 33 tentos, coroando o ano mais difícil da Mercedes desde 2012.

Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o campeão de 2016 falou sobre o momento vivido pelo rival e ex-companheiro de Mercedes.

"Lewis está atualmente perdendo de 4 a 1 para Russell, se você olhar os resultados de pista. E, todas as vezes ele diz que a culpa é do ajuste. Para mim, isso é uma desculpa. Está claro que ele cometeu um erro. E esses são erros que um heptacampeão não pode cometer normalmente".

E Rosberg acredita que a situação do britânico deve se tornar mais crítica com o passar das etapas, devido à aproximação de sua ida para a Ferrari.

"No momento, Lewis é metade da equipe. Mas, em um momento determinado, Toto Wolff dirá que ele não poderá mais ver a telemetria da equipe".

