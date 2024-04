F1: Newey já informou à Red Bull sua saída iminente

Adrian Newey está de saída da Red Bull. A informação foi publicado pelo site site alemão Auto Motor und Sport (AMuS ) e confirmada pelo Motorsport.com.

A publicação relata que o contrato do designer vai até ao final de 2025, mas que o próprio britânico espera que o acordo possa ser rescindido após esta temporada. Insiders relatam à AMuS que a Ferrari deve se tornar o seu novo empregador.

Já há algum tempo que existem rumores de que Newey gostaria de deixar a Red Bull. Apesar de apenas ter assinado um novo contrato com a Red Bull no ano passado, o futuro de Newey na equipe de Milton Keynes tem sido objeto de intensa especulação nas últimas semanas.

A Red Bull ainda está envolvida em uma luta interna pelo poder entre o lado tailandês do negócio, que apoia o chefe da equipe, Christian Horner, e o lado austríaco, incluindo o conselheiro da equipe, Helmut Marko.

A questão veio à tona no início da temporada de 2024, após uma investigação interna sobre alegações de má conduta de Horner contra uma funcionária, uma investigação que rejeitou as acusações contra o jogador de 50 anos. Newey parece estar inquieto com a situação da Red Bull e com a saga em torno de Horner, o que levou a uma decisão chocante de informar a administração da equipe que ele decidiu sair.

O próprio Newey não concordaria com isso, e teria exigido continuar envolvido com a equipe de F1. A Ferrari quer dar essa garantia, então ele pode partir para Maranello. O Motorsport.com revelou no início desta temporada que a Aston Martin Racing também havia feito uma proposta.

Com a possível chegada de Newey, o chefe da equipe Ferrari, Frederic Vasseur, está dando o próximo passo na criação de sua própria equipe de ponta. A primeira peça do quebra-cabeça foi contratar Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes chega no final da temporada e, junto com Charles Leclerc, deve levar a Ferrari de volta ao topo da categoria rainha do automobilismo. Trazer um designer de ponta como Newey é o próximo passo no processo.

A composição que Vasseur tem em mente lembra a forma como a Ferrari foi construída no início deste século. Na época, o então chefe da equipe, Jean Todt, junto com o piloto Michael Schumacher e o diretor técnico Ross Brawn, eram uma combinação quase imbatível. Entre 2000 e 2004, a escuderia conseguiu conquistar o título por quatro temporadas consecutivas.

