O finlandês Valtteri Bottas voltou a ter problemas com o carro da Mercedes, neste fim de semana, no GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Largando em 10º lugar, acabou a corrida na 12ª posição – ficando fora da zona de pontuação.

Essa foi mais uma corrida que o finlandês ficou aquém do esperado. Atualmente, Bottas ocupa somente a sexta posição no Mundial de Pilotos, 54 pontos atrás de seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, atrás ainda de Sergio Pérez, Lando Norris e Charles Leclerc.

Questionado após a corrida sobre o que achou do GP de Baku, Bottas demonstrou abatimento com mais um resultado ruim.

“A sensação foi bem parecida com a de ontem. Não entendemos muito bem, mas definitivamente não temos ritmo suficiente. Desde o início, foi difícil acompanhar, acho que a Aston Martin foi claramente mais rápida”.

Buscando procurar um motivo para o desastroso fim de semana, o finlandês já elegeu o culpado deste fim de semana.

“Um dos ponto fracos do nosso carro este ano é o aquecimento dos pneus. Na relargada não tive chance, os carros passaram à direita e à esquerda, não foi nada divertido”, concluiu Bottas.

Bottas não foi o único a criticar o momento vivido pela equipe alemã. Toto Wolff, chefe da Mercedes, classificou a situação como "inaceitável".

"Acho que existem várias coisas que não estão funcionando tão bem quanto nos anos anteriores. Operacionalmente, não estamos dando nosso melhor. Não encontramos aquele ponto ideal do carro para classificação e corrida, tendo um carro rápido para ambos".

"Há muitas coisas que precisamos melhorar, eu quero chegar a isso agora, após essa cobrança, para garantir que possamos competir pelo campeonato. Não é possível seguir perdendo pontos, como fizemos em Mônaco e aqui. É inaceitável para todos nós".

F1 2021: GLÓRIA de PÉREZ, BATIDA de VERSTAPPEN e VACILO de HAMILTON; análise do CAOS em Baku | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.