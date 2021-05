Após uma surpreendente pole positon no sábado, Valtteri Bottas não conseguiu entregar uma performance no nível de Lewis Hamilton e Max Verstappen, terminando apenas em terceiro no GP de Portugal, terceira etapa da temporada 2021 da Fórmula 1.

Após a corrida, Bottas classificou o dia como "complicado", sem entender direito o que aconteceu na primeira parte da prova.

"Foi uma corrida complicada hoje. Não sei direito o que aconteceu durante o primeiro stint. Eu simplesmente não tive o ritmo por razões ainda desconhecidas. Mas vamos olhar para isso depois".

"Na sequência, sim, eu acho que o segundo stint foi bom, mas tive um problema com algum sensor ou algo do tipo, então não consegui buscar Max na pista".

Perguntado sobre o porquê do carro estar melhor no segundo stint, com pneus duros, contra os médios do primeiro, ele não soube explicar.

"Realmente não sei dizer. No geral, tivemos um pacote forte para hoje e não sei porque não funcionou no primeiro stint. Precisamos olhar melhor para isso".

